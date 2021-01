Les vacances des Anges: annulation du tournage et lourdes conséquences, des centaines de milliers d’euros en jeu

Les vacances des Anges est un programme qui est actuellement sur la sellette. En effet, la production a été contrainte d’annuler le tournage initialement prévu à la Réunion. Si d’autres destinations sont envisagées, tout reste incertain. Le point de départ de cette affaire remonte à une altercation entre des membres du casting et des personnes présentes dans un restaurant de l’île. LDPeople vous explique tout sur cette sombre affaire.

Les vacances des Anges sont en danger

Les vacances des Anges seront contraintes d’être produites ailleurs que sur l’île de la Réunion. Les candidats étaient pourtant arrivés sur place depuis trois jours. Mais lors d’un déjeuner dans un restaurant, des événements préoccupants se sont déroulés, entamant des poursuites judiciaires. En effet, une bagarre impliquant Ricardo Pinto, Nehuda sa compagne ainsi que Johanna et la nounou de la production a éclatée. En face d’eux, le fils du maire et son père, ainsi que plusieurs autres anonymes présents dans le restaurant.

Tout aurait commencé parce que la nounou de la production aurait demandé aux personnes présentes de ne pas prendre en photo les vedettes. Des réactions virulentes auraient suivies, pour finir sur des cris et des insultes. Entendant les cris et se rendant compte que Johanna était seule face à deux hommes en colère, Nehuda se serait joint à elle pour lui porter assistance. Mais cela n’aurait fait qu’empirer les choses. Suite à quoi, Ricardo se serait lui aussi mêlé de cette histoire. Pour finir, une bagarre entre plusieurs hommes et Ricardo éclata. Nehuda explique sa version des faits dans une vidéo d’une dizaine de minutes sur son compte Instagram.

Les rumeurs se suivent et ne se ressemblent pas

La jeune femme déplore recevoir d’innombrables messages de menaces et d’insultes suite à cette affaire. Elle tenait alors à donner sa version des faits. par la suite, elle répond même à des questions en story pour donner davantage d’informations aux abonnés qui la soutiennent. Notamment, elle ne fera pas partie du casting pour Les vacances des Anges.

Selon la version du maire de la ville de Saint-André, Joé Bédier, c’est la nounou de la production qui est à l’origine de l’agression. Et sa femme et lui auraient ensuite essuyés les coups de Ricardo. Le lumière sera bientôt faite sur toute cette affaire. Mais en attendant, Les vacances des Anges rechercherait une nouvelle location pour le tournage. Une perte de centaine de milliers d’euros est engendrée par le changement de destination de dernière minute. Mais Les vacances des Anges pourraient se tourner en Amérique du Sud ou bien dans les Caraïbes. Ce sont les deux lieux que NRJ12 aurait indiqué dans une interview pour le Parisien.

Les fans du programme sont perplexes et ne savent plus bien quoi penser. LDPeople vous tiendra informé des nouvelles informations sur le sujet. Mais il y a de fortes chances pour que la production ne fasse pas une croix définitive sur Les vacances des Anges malgré cette terrible affaire. Dans l’attente de la suite, n’oublions pas que la présomption d’innocence prévaut et que la justice est sollicitée pour faire toute la lumière sur ces événements.