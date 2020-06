Vacances d’été: 4 questions très importantes à se poser avant de faire ses réservations !

Les vacances d’été paraissaient inaccessibles mais voilà qu’elles se concrétisent. Pour les Français qui ont envie de voyager, il sera donc possible de partir dans toute la France, ou presque, mais aussi dans plusieurs autres pays. En effet, le 1er juillet est la date à laquelle les frontières de l’Union Européenne vont pouvoir rouvrir. Presque toutes les destinations seront alors envisageables. Et pour l’international au sens large, il faudra connaître la situation de la pandémie dans le pays concerné. Nous allons faire le point sur les données qui vous permettront de faire vos réservations pour vos vacances d’été 2020 en toute sérénité.

Voyager pour les vacances d’été 2020 sera possible mais pas sans conditions

Tout d’abord, il convient de signaler qu’en question de transport c’est un retour quasiment à la normal qui s’annonce. En effet, la SNCF est aujourd’hui capable de proposer l’intégralité de son offre de transport. Et tous les billets achetés pourront être annulés et remboursés sans aucune contrepartie jusqu’à la fin du mois d’août. Mais, pour les trajets en avion le trafic reprend lentement. Ce sont alors près de 80% des vols qui sont proposés aujourd’hui. Car les destinations qui impliquent de prendre l’avion ne sont pas toutes ouvertes pour le moment, ni après le 1er juillet. Enfin, pour les TGV vers la Suisse, l’Italie, l’Angleterre, l’Allemagne, Les Pays-Bas ou la Belgique, les lignes ouvriront à compter du 1er juillet. Mais les offres seront peu nombreuses au départ, pour se diversifier pendant les vacances d’été.

Attestations, port du masques et prise de température pourront être imposés aux voyageurs selon les compagnies. De plus, certains pays comme l’Angleterre imposent un isolement de 14 jours aux arrivants sur le territoire. Et d’autres ne sont pas prêts à ouvrir leurs frontières du tout pour le moment. La Norvège, la Roumanie et le Danemark notamment n’ont pas donné de date pour l’ouverture de leurs frontières pour le moment.

La pandémie restreint les vacances d’été mais les Français pourront en profiter

Pour se déplacer en France, la situation est idéale. Mais pas forcément pour se rendre dans les territoires d’outre-mer. En effet, les voyageurs qui sont obligés de s’y déplacer devront se faire tester à leur arrivée. Ils seront également contraints de s’isoler pendant 14 jours. Aucun risque ne doit être pris sur les îles. La propagation du virus peut être fatale dans des zones si petites. Mais pour la Corse, c’est une autre histoire. Vous pourrez profiter des bateaux depuis Marseille, Toulon ou encore Nice, pour vous rendre sur l’île de beauté.

L’ouverture des frontières extérieures au 1er juillet fait l’objet d’un travail intense au plan 🇪🇺, à partir de critères épidémiologiques. Une ouverture coordonnée et progressive est impérative pour assurer la santé des Français et des Européens. https://t.co/bKZCDcBsvZ — Jean-Baptiste Lemoyne (@JBLemoyne) June 19, 2020

Se renseigner sur les mesures sanitaires en vigueur dans les pays à visiter cet été est indispensable

L’Italie, l’Espagne et le Portugal sont également des destinations privilégiés par les Français pour les vacances d’été. Selon les endroits, vous devrez parfois remplir des questionnaires de santé. Aussi, il est possible de faire l’objet de contrôle de température. Et à l’international, hors Union Européenne, ce sont environ 20 pays qui se disent prêts à accueillir les touristes. Mais il ne faudra pas compter les États-Unis dans le lot par exemple. Notez également que sur place, vous devrez vous plier aux exigences sanitaires du gouvernement en place. En effet, des amendes pourront être distribuées aux personnes qui ne respectent pas les gestes barrières. Le port du masque reste obligatoire dans tous les lieux publics et dans les transports en commun. De plus, la distance de sécurité sera vérifiée entre les serviettes et les transats sur les plages.

Enfin, pour les modalités de remboursement, tout sera fait pour inciter les touristes à faire des réservations. Car l’économie touristique est cruciale en ces temps de crise. Pensez alors à prendre les options remboursement et annulation pour ne pas vous retrouver le bec dans l’eau.