Vacances d’été : Alerte canicule pour la France cet été, toutes les infos dévoilées

Pendant plusieurs mois, les Français ont du faire avec la crise du Coronavirus. D’ailleurs, certains ont stressé à l’idée de ne pas avoir un été classique et de vacances.

Nouveau pic de très forte #chaleur en fin de semaine, plus intense que lundi : début de l’épisode jeudi, extension vendredi avant rafraîchissement avec dégradation orageuse attendu par l’ouest le week-end.

Risque #canicule à surveiller localement dans le Centre-Est. pic.twitter.com/UADiE2fejH — VigiMétéoFrance (@VigiMeteoFrance) July 28, 2020

pas pouvoir partir en vacances. Grâce à la discrétion de la maladie, ou plutôt sa non virulence en ce moment, permet à tous de pouvoir vivre une saison estivale correcte. Et si le printemps 2020 a été maussade et gris, les vacances d’été pourraient s’annoncer très intenses. Explications.

Après un mois de juin marqué par des conditions météo très changeantes, juillet se profile et avec lui, les vacances d’été qui débutent officiellement ce vendredi, n’était pas très agréable quand on aime le soleil. Des températures parfois un peu fraîches pour la saison étaient observées même au courant du mois. Mais cette semaine tout va très vite se bousculer, de l’air beaucoup plus chaud va remonter demain de péninsule ibérique. Selon les dernières prévisions, la barre des 40 degrés pourrait allègrement être franchie ce jeudi, vendredi et samedi fin juillet.

Dès demain après-midi, les valeurs pourront atteindre les 40 à 42 degrés entre la Gironde, les Landes ou encore le Pays basque. Même son de cloche pour la vallée du Rhône et le Grand-Est. Finalement, c’est Cherbourg qui s’en sortira le mieux sec 25°C (une température pourtant supérieure à la normale saisonnière). Heureusement, En début de semaine prochaine, les températures pourraient légèrement baisser et laisser place à un peu d’air frais, qui va faire le plus grand bien vacances.

On ne peut pas encore parler de canicule

Une vague de chaleur va donc déferler sur la France, mais pour autant, on ne pas dire que c’est une canicule. En effet, ce dernier nécessite un phénomène non seulement intense mais aussi pérenne sur plusieurs jours. Ainsi, on peut parler d’épisode caniculaire lorsqu’il y a plus de trois jours consécutifs avec des seuils élevés de températures la nuit et le jour. La définition de la canicule repose donc sur deux paramètres : la chaleur et la durée. Si on regarde de plus près la situation de cet été, il semblerait que la chaleur ne puisse pas envelopper tous les congés du début juillet jusqu’à la fin Août, mais seulement quelques jours qui seront assez compliqués à supporter.

Six départements en vigilance orange canicule : pourquoi le pic de chaleur s’annonce intense https://t.co/oa4XOcG5pv — Marysieńka (@MarieMarysienka) July 29, 2020

Si le mercure pourra peut-être grimper à plus de 40 degrés une ou deux fois au cours des vacances d’été, le risque de canicule semble assez modéré, voire faible d’après les estimations de la chaîne météo. Mais attention, il ne faudra pas confondre vacances avec absence de distanciation sociale, de masques ou encore comportements abusifs. Préparez donc sereinement vos vacances d’été, avec dans votre valise le chapeau, la crème solaire, le gel hydroalcoolique et le masque. Vous êtes prêts ?