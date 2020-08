Vacances d’été: Allons-nous être reconfinés d’ici la fin de l’été ou pas ?

Vacances d’été: Si toutes les théories avaient été émises sur l’éventualité d’une deuxième vague, les chiffres commencent à être inquiétants et toutes les possibilités sont envisagées. Alors que certains experts affirmaient que les cas seraient très faibles avant l’automne, l’augmentation des diagnostics positifs au covid-19 commence maintenant à inquiéter le gouvernement.

Le Premier ministre, Jean Castex reste très attentif au chiffre quotidien qu’il reçoit dans son bureau à Matignon. Il étudie avec les experts toutes les mesures qui seront nécessaires à mettre en place en n’excluant pas un nouveau confinement. Mais il y a bien une chose qui semble définie, c’est que le gouvernement ne souhaite en aucun cas un confinement comme nous avons pu le connaître en mars dernier, c’est-à-dire à l’échelle nationale et de manière uniforme.

Vacances d’été:: Comme c’est le cas aujourd’hui en Espagne, le gouvernement d’Emmanuel Macron privilégierait l’hypothèse d’un confinement local, là où cela s’avérait nécessaire. Il faut également tenir compte du facteur qu’actuellement, ce sont les vacances scolaires, mais que dans quelques semaines, se déroulera la rentrée de septembre. Il est donc indispensable d’étudier avec sérénité, mais dans le plus grand sérieux le problème des écoles. L’année scolaire qui vient de s’achever a véritablement été compliquée pour les enfants et pour les professeurs, il faudra donc prendre les meilleures mesures possibles dans ce cadre. Un scénario a déjà été établi, et imagine un plan de confinement ville par ville, ou région par région sauf si l’épidémie devenait réellement hors de contrôle.

Mais comme souvent dans ce genre de situation, le tout est de savoir à partir de quels chiffres et de quelles statistiques, on se sert ? Quel est le seuil acceptable et celui qui déclencherait une décision de quarantaine ? Est-il envisagé de fermer les frontières ? Et donc, de partir ou de rentrer de vacances. Dans cette longue liste de questionnement, reste également le problème du dépistage, a savoir si celui-ci sera envisagé de manière systématique. Il reste aussi la question des entreprises qui ont déjà payé un lourd tribut à cause de la crise sanitaire et bien évidemment de la crise économique qui en découle. Autant de sujets qui sont aujourd’hui sur la table du gouvernement de Jean Castex qui devra prendre des décisions importantes si l’épidémie venait encore à augmenter.

Désormais, le gouvernement a la capacité de manière légale de prendre des décisions importantes sans avoir à demander l’état d’urgence sanitaire au Parlement. Un pouvoir qui permettrait, si cela s’avérait nécessaire, de limiter les déplacements des citoyens, et le cas échéant d’obliger à la fermeture de certains commerces.

Selon les derniers chiffres du vendredi 14 août, sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus en France, on aurait dénombré 19 morts dans les hôpitaux ces dernières 24 heures. L’épidémie serait en hausse dans différents départements et les chiffres ne cesseraient d’augmenter de jour en jour. La direction générale de la santé a lancé un avertissement : “ La circulation virale est en nette augmentation en France. Avec un nombre de cas journalier supérieur à 1000, nous sommes revenus à des niveaux comparables à ceux de la fin de la période du confinement “. Mais visiblement, toutes les régions ne seraient pas soumises à la même enseigne. 23 départements sont en effet plus touchés. Les Bouches-du-Rhône, la Guyane et Mayotte auraient même une vulnérabilité très élevée alors que le Gard, la Gironde, la Haute-Savoie, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, le Loiret, la Mayenne, la Meurthe-et-Moselle, le Nord, l’Oise, la Sarthe, les Alpes-Maritimes et le Var, le Vaucluse, le Val-d’Oise, Paris et la Seine-Saint-Denis ont une vulnérabilité modérée.

Avec toutes ces dernières statistiques que nous tentons de vous livrer dans les moindres détails, le gouvernement de Jean Castex et le président de la République Emmanuel Macron suivent les chiffres jour par jour, et heure par heure, entourés de plusieurs experts pour étudier toutes les pistes possibles.

Il n’est donc pas improbable d’imaginer, comme c’est déjà le cas en Espagne pour deux régions, la Galice et la Catalogne, que la France prenne la décision de confiner une partie du territoire. À savoir si ce sera une ville, une région ou même un département, mais à ce jour aucune information n’a encore été transmise par les ministres.

Vacances d’été: Il est donc impossible de dire, si avant la fin des vacances, de telles mesures devraient être mises en place. Tout dépendra du taux d’incidence, c’est-à-dire du nombre de patients ayant un test RT-QPCR positif pour 100 000 habitants. Le dimanche 9 août 2020, ce chiffre s’élevait à 1735 personnes contre 1223 la semaine d’avant. Le gouvernement est également attentif au taux d’accumulation des lits de réanimation. Des données que les spécialistes croisent avec d’autres facteurs, comme la capacité à faire des tests et la circulation active du virus. Des calculs un peu savants, qui permettent à nos décideurs de se faire une vue globale de la situation pour le cas échéant, prendre des décisions sur le plan local et non plus sur le plan national. Toute projection à ce jour ne serait que pure spéculation.

Vacances d’été: Concernant la mobilité des personnes, une des questions qui se posent aujourd’hui est de savoir que faire en cas de confinement des vacanciers qui se trouve loin de leur domicile. La question de la fermeture des frontières se pose également, tout comme celle d’ailleurs de la quarantaine. Une quarantaine qui est déjà d’application dans plusieurs pays pour les ressortissants français qui se voient obligés de subir un contrôle médical et une surveillance de plusieurs jours lorsqu’ils arrivent par exemple au Royaume-Uni. Par contre, si vous vous déplacez vers l’Espagne, en prenant l’avion, il vous sera seulement demandé de remplir un questionnaire qui vous permettra d’obtenir un document pour circuler librement sur le territoire espagnol.

Si vous devez voyager dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, il sera opportun de prendre vos renseignements auprès des autorités compétentes pour éviter tout désagrément.

Vacances d’été: Mais l’une des questions principales que les Français se posent aujourd’hui, à l’exception de la vitesse de propagation de la maladie, c’est bien évidemment s’ils seront à nouveau confinés. La réponse n’est pas si simple, et seul le temps nous dira comment se dérouleront les événements dans les jours et les semaines à venir. En attendant, le gouvernement semble prendre les choses très au sérieux et imagine différents plans si la situation venait à se détériorer.