Vacances d’été annulées? Mauvaise nouvelle pour les Français, un grand nombre de billets annulés par les compagnies aériennes

Vacances d’été: Les compagnies aériennes annulent un grand nombre de billets au grand désarroi des voyageurs qui sont très inquiets pour leurs prochaines vacances.

Le monde du transport aérien n’aura jamais connu une telle crise que celle qu’elle est en train de traverser, puisqu’elle a été quasiment à l’arrêt durant de longues semaines. Une première dans l’histoire de l’aviation commerciale qui engendre bon nombre de problèmes pour les passagers, mais également pour les compagnies elles-mêmes. Alors que les vacances d’été approchent à grand pas, et qu’un grand nombre de voyageurs avaient déjà réservé leurs voyages avant la crise du covid-19, beaucoup de vols initialement prévus, sont tout simplement annulés.

Là, commence le parcours du combattant, pour trouver un autre vol ou simplement se faire rembourser de son achat. Durant les mois d’été, Air France prévoit de faire voler 30 % de ses vols en juillet, et 40 % en août uniquement. Puisque si elle assurait 80 % des destinations, le manque de voyageurs l’obligerait à revoir ses prévisions à la baisse. La compagnie aérienne française a donc envoyé un courrier aux voyageurs pour leur annoncer tout simplement l’annulation de leur vol. Alors que viennent d’être établis les plans de vol pour les prochains mois, la plupart des compagnies a décidé de réduire leurs offres, et ce sont donc des milliers de passagers qui se retrouvent dans une situation difficile à travers le monde.

Des milliers de billets annulés, qui engendrent de nombreuses plaintes au niveau des services de réclamations qui semblent complètement dépassés par la situation. Des centaines de passagers racontent leurs mésaventures sur les réseaux sociaux, très mécontents de n’obtenir aucune réponse à leurs questions. Alors qu’ils inondent les services consommateurs de mails pour obtenir une réponse, ou qu’ils passent de longues heures au téléphone en espérant pouvoir parler à quelqu’un de compréhensif, très peu à ce jour, ont obtenu satisfaction.

Il faut avouer que la situation semble extrêmement compliquée, puisque certaines compagnies aériennes seraient même au bord de la faillite, et demandent l’appui des états afin de leur venir en aide pour sauver ce qui peut encore l’être. De plus, pour celles qui tiendront malgré tout le coup, elles sont très attentives aux directives qui seront éditées par les gouvernements puisque certains souhaiteraient que si les vols reprennent, cela se fasse dans des conditions bien particulières.

Notamment avec un écartement des passagers afin de garantir une distanciation sociale minimale. Plusieurs responsables politiques souhaiteraient que les avions n’embarquent que la moitié des passagers afin de laisser un siège libre entre chaque voyageur, mais pour les professionnels cette solution n’est pas envisageable. Le seuil de rentabilité ne serait pas atteint avec ce taux d’occupation, et les vols se feraient à perte. Un difficile compromis entre réalité économique et des mesures sanitaires.

Pour un grand nombre de compagnies aériennes, la situation n’est pas réglée du tout « de nombreuses compagnies se sont retrouvées en défaut de paiement. Les gouvernements apportent un soutien substantiel, mais la situation reste extrêmement fragile » commentait il y a quelques jours Brian Pearce, le responsable financier de l’Association Internationale du Transport Aérien (IATA).

Plusieurs grands acteurs du secteur ont déjà commencé à licencier, de par le monde, un nombre important de leurs collaborateurs. Plus près de chez nous, Air France, elle, miserait plutôt sur une base de départs volontaires dans les prochains mois. Une situation compliquée pour le personnel de ces entreprises, mais également pour leurs clients.

En effet, deux problèmes se posent. Le premier est celui des gens qui ont déjà réservé leur voyage pour leurs vacances d’été, et qui pour des raisons de rentabilité des vols, verront leur séjour annulé, l’autre pour ceux qui souhaiteraient réserver, c’est l’incertitude qui existe toujours sur la fiabilité des compagnies avec lesquelles ils souhaiteront se déplacer. Car même si votre vol est maintenu, il est possible que la compagnie avec laquelle vous souhaitiez voyager, se retrouve au moment de votre départ dans une situation qui ne lui permette plus d’assurer correctement votre déplacement

Mais heureusement, la législation en cette matière garantit au consommateur, que dans ce cas, il serait remboursé. Mais la question est toujours la même : dans quel délai ? Du côté d’Air France, il semblerait néanmoins que toutes les conditions soient remplies pour que tout se passe dans les meilleures conditions, mais l’offre ne sera pas complète puisque seulement une partie des vols prévus cet été devrait être réalisée.

Par ailleurs, se soulève aussi, pour des milliers de vacanciers cet été, le problème des ouvertures des frontières qui, selon les pays européens et autres pays du monde, ne s’effectuent pas aux mêmes dates. Ainsi, dans un long voyage composé de plusieurs vols, certains voyageurs voient une partie des vols de leur voyage maintenus, quand dans le même temps une autre partie se retrouve annulée. Des questions qui restent toujours en suspens pour nombreux d’entre eux.

Des vacances d’été qui s’annoncent d’ores et déjà bien compliquées à mettre en place pour bon nombre de Français. De plus, cette tendance ne concerne malheureusement pas que les compagnies aériennes, mais semblerait toucher également le rail, puisque la SNCF est, elle aussi touchée par le même problème. C’est-à-dire la chute importante de ses réservations qui l’obligeront probablement à réduire son offre, principalement sur tes TGV et les THALYS qui desservent notamment l’Angleterre.

Il semble donc aujourd’hui très compliqué de prédire comment se dérouleront les vacances d’été des Français. Mais au vu de toutes ces incertitudes, il est probable que beaucoup miseront sur des séjours, soit sur les côtes françaises, soit dans des pays frontaliers comme par exemple l’Espagne ou l’Italie qui ont réouvert leurs frontières. Concernant d’autres pays européens, les informations semblent démontrer une tendance à la réouverture. S’il y avait encore des doutes concernant le Portugal et la Grèce, il semblerait que ces deux pays réouvrent leurs frontières terrestres et aériennes aux voyageurs français.

Une autre question se pose également, à savoir si les établissements hôteliers seront ouverts à 100 % de leur capacité, et si oui, dans quelles conditions.

Beaucoup de questions qui restent aujourd’hui ouvertes, mais qui devraient trouver réponse dans les prochains jours avec la libre circulation des personnes sur le territoire européen.