Vacances d’été: Ce ne serait pas une bonne idée de partir 2 semaines, voici pourquoi !

Vacances d’été: Partir en vacances cet été, est le rêve de beaucoup de Français, surtout après ces longs mois à rester enfermés lors du confinement obligatoire lié la crise sanitaire que nous venons de traverser. Nombreux sont les Français qui choisissent cette période estivale pour changer d’air et se déconnecter de leur routine quotidienne, sous les rayons de soleil. Trop longtemps confinés pour certains, il est sûr que la tentation de s’exiler pour une période bien plus longue que d’habitude est particulièrement tentante. Quoi de mieux que 15 jours, 3 semaines voire 1 mois de congés cet été pour se ressourcer après cette période difficile ?

Pourtant partir 15 jours ne serait pas du tout une bonne idée selon le psychologue américano-israélien, Daniel Kahneman, lauréat du Prix Nobel d’économie en 2002 et professeur à l’université de Princeton.

En effet selon ses recherches et analyses, il serait plus bénéfique de partir une semaine que de partir plus longtemps. Lors d’une conférence internationale TED, le psychologue explique que notre cerveau est divisé en deux parties, l’une qui se focalise sur l’expérience vécue à l’instant présent même, donc en pleine conscience, et l’autre partie qui enregistre ces expériences et que nous revivons sous forme donc de souvenirs.

Ainsi, plus nous vivons d’expériences nouvelles, plus nous revenons de vacances avec des souvenirs. Lors d’une seule semaine de vacances, nous enregistrons beaucoup plus de nouveautés que si l’on part 15 jours ou plus durant lesquelles, nous serons certes très heureux, mais une certaine routine du quotidien vacancier peut s’installer, créant donc peu de souvenirs nouveaux. Et justement, les images que l’on ramène de retour à la maison durent bien plus longtemps que les vacances en elles-mêmes.

Selon Daniel Kahneman, il serait ainsi bien plus bénéfique de partir une seule semaine, ou si vous souhaitez profiter de quelques semaines de plus de vos vacances d’été, de multiplier les expériences sur place ou tout simplement de changer de ville ou de région dans cette même période afin de revenir avec de magnifiques souvenirs de votre voyage qui resteront ancrés dans votre cerveau tout le reste de l’année. En d’autres termes, misez sur des séjours courts, évitez l’ennui ou la routine et profitez bien de vos vacances d’été à fond pour qu’elles soient le plus bénéfique possible.

Sans oublier que cet été 2020, post Covid-19, sera bien particulier et ne sera jamais le même que les années précédentes. Il y aura beaucoup de précautions à prendre et des restrictions qui risqueront de limiter votre séjour. Si l’obligation du port de masque et de toutes les mesures d’hygiène resteront de mise dans tous les pays, la distanciation sociale dans les lieux publics sera elle aussi obligatoire. Mais, que ce soit dans les bars, restaurants et discothèques pour les plus fêtards, mais aussi dans les lieux culturels, parcs d’attraction, et même certaines plages, tous les lieux seront obligés de limiter la capacité d’entrée.

Il n’en reste donc pas si sûr que vous réussissiez à entrer sur les différents sites afin de profiter pleinement de chacune de vos envies. Sans oublier que les festivals et autres animations estivales seront restreintes, voir suspendues complètement. Il est ainsi judicieux de bien se renseigner sur votre séjour avant de partir si vous voulez profiter pleinement de vos prochaines vacances, et de prendre en considération ces éléments qui pourront peut-être limiter vos expériences durant votre séjour, et comme dirait le psychologue revenir avec moins de souvenirs d’expériences vécues, donc des vacances qui vous sembleront avoir été moins bénéfiques que ce que vous ne rêviez avant de partir.

En outre, des limitations seront infligées par certains pays. En effet, si vous pourrez passer très facilement les frontières des pays tel que l’Italie, l’Espagne, le Portugal et de profiter de votre séjour librement, d’autres pays par contre imposeront des tests pour vérifier la présence éventuelle ou non du coronavirus, mais d’autres pays, comme par exemple la Grande-Bretagne, l’Irlande qui impose une quarantaine obligatoire, appelée désormais quatorzaine, car elle correspond à une période de 14 jours, à tous les étrangers entrants sur le territoire.

C’est-à-dire un isolement obligatoire de 14 jours enfermé sur votre lieu de séjour, avec la seule possibilité de sortir pour aller uniquement acheter des produits de première nécessité ou d’aller uniquement dans les pharmacies et autres lieux de santé. Et, 14 jours enfermé lors de vos vacances seront tout de même un sacré handicap et empiètement sur la durée de vos vacances. D’autres pays comme la Grèce et l’Autriche réduiront cette quatorzaine à 7 jours si le test du covid-19 se révèle négatif lors de votre passage à la frontière.

Par ailleurs, si les frontières extérieures européennes Schengen seront annoncées comme ré ouvertes dès ce 1er juillet, ce qui pourrait permettre de voyager vers de lointains horizons, elles s’effectueront aussi selon l’état sanitaire de chaque pays. Ainsi, les dates de réouvertures ne seront ni aux mêmes dates pour chaque pays et ni avec les mêmes niveaux de restrictions (vols, déplacements intérieurs, …) pour chacun. Certains territoires dans le monde, ne l’oublions pas, sont encore fortement touchés par la pandémie du coronavirus, quand d’autres commencent aussi à reconfiner certaines régions ou villes, suite à l’apparition de nouveaux foyers du virus.

Les vacances d’été de cette année ne seront donc jamais les mêmes que les années précédentes, et seront quelque peu plus fastidieuses. Mais après ces longs mois d’isolement obligatoire pour tous, faites-vous plaisir un maximum ! Renseignez-vous bien avant sur votre choix de destination, multipliez les expériences en diversifiant vos activités sur place pour que votre cerveau enregistre le plus de nouveautés possibles et que vous reveniez avec des souvenirs magiques plein la tête.

Et si vous décidez de partir plus d’une semaine, n’hésitez surtout pas à changer de lieux ou de destinations durant votre séjour pour encore plus de découvertes et de nouveautés, sans jamais tomber dans l’ennui et la routine, et de profiter ainsi pleinement de vos vacances d’été, et de revenir en France emplit de magnifiques souvenirs, à partager avec vos proches, et surtout qui vous laisseront encore rêver tout au long de l’année, jusqu’au prochain départ.