Vacances d’été: Trois arnaques que vous devez absolument connaitre pour les éviter!

Vacances d’été: Les arnaques existent depuis des siècles et ne risquent pas de disparaitre du jour au lendemain. De plus, les personnes spécialistes de ses méfaits privilégient toujours les touristes ou les personnes d’un certain âge. Nous devons alors tenir compte de ce constat et nous renseigner sur les arnaques les plus courantes. Ainsi, elles ne marcheront pas sur nous et nous pourrons profiter pleinement de l’été. Car si nous tombons dans le panneau, voilà qui pourrait gâcher les vacances d’été. Voici donc quelques explications sur les arnaques les plus courantes en été. Vous saurez ainsi les reconnaître et les fuir avant que cela ne tourne mal.

Les différentes arnaques les plus courantes

Les vacances d’été sont enfin là. Et nous avons bien failli ne pas pouvoir en profiter. En effet, la pandémie bat son plein en il était difficile de croire qu’elle reculerait à temps pour permettre au secteur touristique de reprendre son activité au bon moment. Heureusement, en France et en Europe, il est permis de profiter de l’été. Il faudra tout de même rester attentif pour respecter les mesures de sécurité sanitaires misent en place. Les gestes barrières ne sont pas une option pour continuer à maîtriser l’ampleur de la pandémie. Et comme tous les étés, il faudra aussi se montrer vigilant aux arnaques. Car les escrocs sont enclin à profiter de la détente des touristes pour leur jouer de mauvais tours. Voici alors quelques classiques qui se répètent malheureusement depuis des années. Mieux vaut les connaître pour ne pas risquer de gâcher les vacances d’été.

Le faux accident sur le parking

Les individus que nous qualifieront d’escrocs profiteront de repérer rapidement les voitures louées ou les plaques d’immatriculations qui viennent d’ailleurs. Ils vont se garer près de vous et faire semblant que vous venez de causer un dommage à leurs véhicules. Alors, ils s’approchent alors de vous pour discuter de l’événement. Ils attendront patiemment que vous parliez de votre assurance automobile pour vous assurer qu’ils ont la même que vous. Ainsi, ils insisteront pour passer eux-même le coup de fil à l’assurance. Ils gagneront votre confiance en se montrant compréhensifs tout en vous faisant culpabiliser. Mais ils passeront un faux coup de téléphone. Puis, ils trouveront un prétexte pour vous faire penser que ce ne sera pas nécessaire de faire un constat. Cela devrait vous rassurer, mais c’est là toute l’arnaque !

Car vous n’avez en réalité pas fait de dégâts sur le véhicule de cet escroc. Et il a tout intérêt à vous empêcher de remplir un constat. Ce qu’ils attendent de vous c’est que vous lui donniez de l’argent, suffisamment pour couvrir les prétendus dommages. Il convient alors dans cette situation d’insister pour remplir un constat et de laisser gérer les assurances. En effet, le malfrat sera enclin à fuir lorsque vous montrerez que vous êtes déterminés à suivre la procédure légale. De plus, il ne tient pas à ce que vous notiez sa plaque d’immatriculation. Sans elle, sa combine tombe à l’eau pour les futures victimes qu’il prévoit d’aborder dans la journée ou dans la suite de l’été.

Le vol de carte bancaire

La carte bancaire volée est effectivement un fait courant durant les vacances d’été. Pour baisser votre garde, les escrocs se posteront non loin des guichets de retrait et attendront que vous veniez retirer de l’argent. Ils tenteront ensuite de vous faire penser que vous avez laissé des billets derrière vous par inadvertance. C’est ainsi qu’ils s’attirent votre confiance. Ils vous tendent un billet en suggérant que vous avez du le laisser à la machine et en profiteront pour vous rassurer ensuite. Comment ? En vous aidant à vérifier que le distributeur n’a pas fait d’erreur. Ils vous accompagnent donc à la machine et en profite pour apprendre votre code de carte bancaire. Et les escrocs sont ensuite assez habiles pour vous la dérober, sans que vous puissiez vous en apercevoir. Ils pourront même vous faire penser que le distributeur de billets vient de bloquer votre carte.

Vous vous en doutez, vous devez systématiquement refuser d’être accompagnés à un guichet de retrait. Aucune proposition, si attrayante soit-elle, ne doit justifier qu’une personne puisse avoir l’occasion de découvrir votre code de carte bancaire. Malgré l’apparente bienveillance de ces personnes, vous devrez donc rester méfiants pour ne pas prendre de risques.

Les faux produits locaux

En vacances d’été, il est facile de se laisser tenter par une immersion dans la ville où vous vous trouvez. Et pour ce faire, quoi de mieux que de manger locale et de trouver des produits frais vendus par l’habitant. Au bord des routes, vous trouverez souvent des marchands de fruits et de légumes atypiques qui vous donneront le sentiment d’être dépaysés. Mais il faudra être vigilant aux arnaques. En effet, nombreux de ces stands vous vendront des produits normalement invendables à des prix exorbitants. Ils n’hésiteront pas à faire une marge importante et à vous faire croire que les produits proposés sont de grande qualité.

Pour éviter de vous faire avoir, la seule solution est de faire parler les vendeurs de leurs produits. Tentez alors de poser le maximum de questions pour vérifier qu’ils sont bien à l’origine de la culture de ses fruits et légumes. Si les vendeurs ne cont pas capables de vous parler dans les détails de leurs productions, c’est souvent qu’ils essaient de vous arnaquer. En effet, un maraîcher qui aime son métier pourrait parler des heures du temps de culture de tel fruit ou de tel légume. Il sera aussi à l’aise pour vous parler de la météo qui accompagnait la pousse. Si le vendeur ne vous parle que du goût et de la bonne affaire que vous allez faire, il faudra certainement passer votre chemin.

Méfiance reste le maître mot

Dans beaucoup d’endroits, les touristes et les personnes âgées sont les cibles idéales. Les arnaques sont partout et les escrocs profiteront de la candeur de ce type de personne pour prendre l’avantage sur elles. Car les touristes et les personnes âgées sont des personnes qui restent détendues quoi qu’il arrive. Elles sont donc plus encline à fair confiance aux autres.