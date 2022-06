Vacances d’été compromises : pénurie de carburant à venir, des millions de vacanciers potentiellement privés de vacances

Pénuries de carburant : Un expert en énergie et responsable au sein de l’Agence mondiale de l’Energie a été interviewé par un journal Allemand et il se pose la question s’il y aura suffisamment d’essence en Europe pour les prochaines vacances d’été.

La limitation de vitesse pourrait réduire partiellement la consommation de carburant

Plusieurs experts conseillent de limiter la vitesse pour faire des économies de carburant et au moins lors des périodes de vacances ou pendant toute la durée de la crise.

Mais est-ce suffisant pour éviter des pénuries d’essence cet été ?

Avec le conflit en Ukraine et l’arrêt des livraisons de gaz et de pétrole par la Russie, les stocks européens risquent de pas suffire et des pénuries restent possible en Europe.

A cela on peut ajouter une reprise importante de la demande entrainant une hausse du prix du carburant que les automobilistes ressentent déjà plusieurs mois.

En France, les professionnels se montrent plutôt rassurants et n’annoncent pas de pénuries.

Aujourd’hui, le pétrole continue d’être importé » de Russie, a rappelé la ministre de la Transition énergétique

La saison touristique arrive avec ces touristes qui ont besoin de faire plusieurs pleins pour arriver sur le lieu de vacances et c’est une plus importante période pour les stations essence en bord d’autoroute qui vont surement prévoir des stocks importants pour satisfaire la demande.

Les automobilistes continuent de craindre une hausse des prix de l’essence.

L’Europe et la France sont extrêmement dépendante des importations de pétrole et le moindre mouvement sur la demande ou sur une crise dans le monde augmenter sensiblement le prix à la pompe mais contrairement aux crises pétrolières précédentes, il faut ajouter une crise du gaz et de l’électricité. Les prix vont-ils rester élevés ou continuer à augmenter ?

Difficile à prévoir en raison de la crise en Ukraine qui semble durer.

Les voitures vont-elles rester au garage cet été ?

Avec cette hausse du prix des carburants et des risques de pénuries qui pourraient arriver, il y a aura surement des personnes qui vont préférer laisser la voiture au garage cet été et prendre le train pour aller en vacances. Le Covoiturage est aussi une solution qui est de plus en plus plébiscité pour faire des économies et ne pas prendre sa voiture.

Comment réduire sa consommation d’essence ?

C’est la question que se posent de nombreux propriétaires de véhicules. Pour réduire la consommation de carburant, il faut tout d’abord rouler à la vitesse adaptée et utiliser les rapports les plus économiques quand c’est possible. Il est recommandé de rouler à une vitesse modérée et régulière pour ne pas consommer trop d’essence et d’éviter les accélérations inutiles.

La climatisation augmente la consommation d’essence

Si la température extérieure n’est pas trop chaude, il est aussi conseillé de réduire l’utilisation de la climatisation.

Cela peut paraître évident, mais il ne faut pas oublier que les équipements de climatisation et de chauffage de votre voiture sont une source supplémentaire de dépense de carburant.

La conduite économique pour consommer moins.

La conduite économique permet d’économiser quelques litres sur les centaines de kms que l’on peut faire pour partir en vacances, il y a sans aucun doute, des automobilistes qui ont changé leur façon de conduire et chercher des moyens pour réduire la consommation de leur véhicule.