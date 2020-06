Vacances d’été: Les Français sont inquiets, un nouveau confinement pour l’été à prévoir?

Les vacances d’été sont un des sujets sensibles en France actuellement. Malgré les bonnes nouvelles annoncées par le gouvernement. Les Français ont bien compris que la France restait exposée à la possibilité de voir une nouvelle vague de contagion s’installer. Donc, en apprenant que nous pourrions partir en vacances, nous avons tous envisagé que les mouvement de population dans le territoire allaient exposer davantage la pays à ce risque.

Les vacances d’été : libération ou annonce d’un cauchemar ?

Depuis le début de la pandémie le gouvernement reste clair sur une chose, parfois même malgré lui, nous ne savons pas à quoi nous attendre. La maladie est inédite alors les circonstances qui l’entourent le sont également. La mise en place du confinement était tout de même nécessaire afin de soulager les hôpitaux. Sans cette période de restriction de nos libertés, nous aurions un bilan beaucoup plus lourd à déplorer. Cependant, le gouvernement ne peut pas se permettre de mettre le pays sur pause pendant que le monde continue de tourner. Il fallait trouver un compromis entre les risques sanitaires et la reprise économique. Une reprise économique qui sera d’autant plus compliquée si elle ne peut pas compter sur la part de recettes du secteur du tourisme. Les vacances des Français sont donc devenu un enjeu politique. Et c’est bien ce qui inquiète la population.

À partir du 2 juin, le gouvernement enlève la limitation des déplacements à 100 kilomètres. Nous pourrons nous rendre partout en France. Cela est une très bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent partir en vacances pour l’été. Mais elle fait aussi réaliser à beaucoup que nous risquons tous de nous retrouver sur les plages, agglutinés. Et c’est justement ce que nous devons continuer d’éviter pour ne pas permettre au virus de recommencer à circuler trop rapidement sur le territoire.

À compter du 2 juin, il est mis fin à l’interdiction de déplacement de plus de 100km de chez soi. Cela ne doit pas pour autant amener à relâcher l’attention : moins on circule, moins le virus se propage. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Le confinement s’avère un remède efficace mais temporaire, les Français s’inquiète de son retour

Grâce au confinement, la rapidité de propagation de l’épidémie est sous contrôle. Mais, comme le rappelle le gouvernement, c’est un contrôle qui reste fragile et qui dépend de l’engagement de chaque citoyen à respecter des règles sanitaires strictes. Parmi elles, la distanciation sociale et le port du masque.

La distanciation sociale suppose une distance physique de plus d’un mètre entre deux personnes. Mais c’est un élément qui s’avère compliqué à mettre en place à toute heure de la journée. En effet, en ville surtout, certains endroits sont bondés. Les distances ne s’appliquent pas et certaines personnes se refusent à porter un masque malgré la foule. Difficile dans ses conditions de ne pas imaginer le pire. Pour beaucoup de Français, les vacances d’été tant attendues pourraient être le déclencheur d’un cauchemar. Car si le taux de contagion repart à la hausse, c’est bien une nouvelle période de confinement qui nous attend.