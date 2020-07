Vacances d’été: les dates à éviter à tout prix pour les départs

Vacances d’été: Après des mois de confinement, les Français auront à cœur de partir en vacances, surtout en France d’ailleurs. Mais au moment de partir, certaines dates sont à éviter pour éviter de passer des heures dans les bouchons.

Cet été, les Français ont envie de détente et de dépaysement et vont aller à la montagne, à la mer ou à la campagne. Les réservations tournent à plein régime sur les plateformes en ligne. En ce moment, beaucoup de personnes préparent leur voyage de manière consciencieuse. Un grand nombre de personnes avaient d’ailleurs peur durant le confinement, de ne pas pouvoir partir en vacances, mais ce sera possible. Réserver ses Vacances d’été en France, à l’hôtel ou chez des particuliers est faisable, mais la question de la période précise est importante. Mieux vaut en éviter certaines sur votre calendrier.

Vacances d’été: Les dates à proscrire

Les bouchons devraient une fois de plus être nombreux sur la route des vacances et varaible selon les régions. Une étude récente publiée par un site dédié à l’automobile Caradisiac, en partenariat avec Bison Futé indique que certains jours sont à éviter formellement. Il est recommandé de partir le lendemain ou la veille lorsque cela est possible. Ainsi, vous éviterez une attente pénible dans les bouchons.

Par exemple, le 11 juillet est à proscrire, tout comme le 1er et 8 août pour les départs et pour les retours, mieux vaut proscrire le 22 et le 29 août. Pour ceux qui résident dans l’agglomération parisienne, prenez garde au 14 juillet car les bouchons seront importants ce jour-là. Les estivants seront très présents sur les autoroutes à cause de la fête nationale qui aura lieu un mardi cette année. Il est important d’éviter les fameux chassez croisés sur les routes. Certains conducteurs ne possèdent pas la climatisation et un trajet en pleine chaleur dans les embouteillages peut être éprouvant. Il faut penser à se reposer avant de prendre le volant et vérifier la pression des pneus de manière précise.

Un bon moyen d’éviter les embouteillages

La tendance est aussi rouge pour les dates du 18 et du 25 juillet. Avec ces données, il sera indubitablement plus simple d’organiser vos congés d’été. En ce qui concerne les retours, le 22 et le 29 août seront chargés, mais 15 août devrait être moins dense. Les autoroutes constituent des axes très utilisés pour les départs en Vacances d’été. Les nationales peuvent être une belle option. On y circule mieux et le décor est plus agréable. Ce genre de parcours sera plus bucolique. En plus, c’est gratuit. N’hésitez pas étudier l’itinéraire en détail avant et des faire des pauses très régulièrement pour se détendre, boire un café et reprendre des forces. C’est essentiel. Sur le chemin des vacances, il faudra aussi prévoir des masques, du gel hydro alcoolique et se tenir au courant des évolutions des recommandations gouvernementales concernant le Covid-19. De nouvelles contraintes pourraient être mise en place en cas de seconde vague.