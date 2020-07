Vacances d’été : les Français sont inquiets et n’aiment ce moment dramatique, voici les découvertes !

Les vacances d’été semblent de plus en plus compromises. Pour partir en vacances et vraiment se détendre, cela risque d’être plutôt compliqué cette année. Et les Français sont inquiets de constater que la situation se dégrade. En effet, le port du masque va devenir obligatoire dans tous les lieux clos à partir du 1er août par exemple. Et il est légitime de se demander si d’autres mesures vont prendre la suite de celle-ci. Sommes-nous en train de nous diriger vers un nouveau confinement progressif ? Rien n’est moins sûr. Et pour l’éviter, nous ne pouvons que prendre des précautions en appliquant les gestes barrières. Mais en pleine vacances d’été, que peut-on alors imaginer faire sans risques ou contraintes trop lourdes ? Les réponses dans cet article.

Les vacances d’été pourraient devenir un lointain souvenir

Les Français n’imaginaient pas pouvoir profiter des vacances d’été. Pendant la période de confinement, le constat sur la situation sanitaire du pays était dramatique. Les hôpitaux avaient du mal à pouvoir accueillir et soigner les patients. Les salles de réanimations étaient pleines à craquer et les soignants étaient au bord du burn out. Du 17 mars et jusqu’au 11 mai la situation s’est très lentement améliorée. Ensuite, elle a été jugée suffisamment stable pour lever les mesures de confinement. Mais jusqu’alors, rares étaient les Français convaincus qu’ils allaient pouvoir partir profiter de leurs vacances d’été.

Les mois de juillet et d’août sont ceux où le tourisme bat son plein. Une économie très importante pour le pays. Aussi, certains Français estiment que le gouvernement va favoriser la levée des mesures de confinement car il va préférer mettre l’économie au-dessus de la santé. Pourtant, Emmanuel Macron a été très clair sur ce sujet. Pour le Président de la République, la santé prime sur l’économie. En revanche, depuis le remaniement ministériel, il espère qu’un équilibre sera trouvé pour permettre de faire coïncider les deux de façon équitable. Cela inquiète donc les vacanciers. Car le mois de juillet montre que les gestes barrières sont de l’histoire ancienne dans beaucoup de ville à travers la France et l’Europe.

De nouvelles mesures sont mises en place pour prévenir une nouvelle vague pandémique

Aussi, le gouvernement a fait savoir que le port du masque dans les lieux clos serait rendu obligatoire à partir du 1er août. Mais les chiffres de la propagation du virus sont-ils à la hausse ? Faut-il alors reprogrammer ses plans pour le deuxième mois des vacances d’été ? Cette nouvelle mesure va-t-elle conduire à d’autres ? Comme celle de fermer les frontières ? Autant de questions légitimes qui habitent les Français et les Européens ces derniers temps. En effet, le confinement a laissé des traces dans les mémoires. Par exemple, les Français ont le droit de se demander si ils ne vont pas se retrouver coincés quelque part.

Dans les prochaines semaines, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics clos. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2020

Comment et où partir pour les vacances d’été ?

N’oublions pas qu’avant le remaniement ministériel, les Français étaient invités à privilégier les vacances d’été sur le territoire. La ministre de la Transition écologique avait dit sur France Inter que cela était plus prudent. Mais encore une fois, ce ne sont pas des ordres. Il s’agit plutôt de recommandations. Dans ces conditions, il va falloir se faire soi-même son idée et cela peut devenir complexe. Car, faire la part des choses entre l’inquiétude et l’incertitude n’est pas chose aisée en temps de crise. Mais il faut bien comprendre qu’il en va de même pour les politiciens. Ils restent des hommes et des femmes, qui, comme nous, sont confrontés à une situation inédite.

À compter du 2 juin dernier, nous sommes entrés dans une nouvelle phase du plan de déconfinement du gouvernement. Cette phase autorisait alors les déplacements à plus de 100 kilomètres et cela même sur le territoire européen. Les Français avaient alors le droit de penser aux vacances d’été ailleurs qu’en France. Mais le changement de gouvernement va-t-il changer la donne ? Pour le moment, trop peu de précisions sont données. Elles vont mettre du temps à arriver et les Français devront rester attentifs aux annonces pour ne pas se faire prendre de court.

Plusieurs destinations semblent sûres mais le doute persiste

Les pays que vous pourrez alors viser pour vos vacances d’été sont listés. Ils ont chacun leurs règles en matière de gestion de la crise sanitaire. En effet, il ne faut pas oublier que le monde entier connaît cette pandémie. Et pendant que des pays comme l’Inde ou la Chine confine à nouveau certaines régions et villes, d’autres pays en Europe sont encore dans des situations favorables aux vacances d’été. Mais pour combien de temps ?

🇫🇷 Pandémie de #coronavirus : Selon Jean #Castex, un #reconfinement pourrait intervenir en #France « si le nombre de cas positifs par jour venait à doubler par rapport à ce qu’il est aujourd’hui ». (BFMTV) #deconfinementjour3 #COVID19 — Conflits (@Conflits_FR) May 12, 2020

Les Français peuvent donc se rendre en Allemagne par exemple. La crise sanitaire y est très bien régulée mais cela n’empêche pas le retour du confinement dans quelques villes du pays. En tout cas, la chancelière prend les devants et de prend pas le risque de voir la pandémie s’étendre. Pour l’Autriche, seuls les habitants d’Europe sont les bienvenus sur le territoire. En Espagne et en Italie, les frontières sont ouvertes aux Français également. Mais là encore, certaines zones sont restreintes à cause de la pandémie.

La deuxième vague sera anticipée par le gouvernement

L’arrivée d’une deuxième vague plane et les gouvernements européens sont d’accords pour s’accorder sur un principe de précaution. En effet, comme l’indiquait Jean Castex, la France se prépare pour un reconfinement ciblé si la situation l’exige.

🇫🇷 FLASH – « Un plan de #reconfinement ciblé est prêt » en cas de 2e vague du #coronavirus en France, selon le Premier ministre. Jean #Castex indique qu’il n’y aura pas de #confinement comme en mars. « Le #COVID19 est toujours là, mais l’état anticipe ». (BFM) #Deconfinement — Conflits (@Conflits_FR) July 8, 2020

De quoi rassurer quelque peu les Français qui ont décidé de profiter des vacances d’été. Mais saurons-nous profiter et nous détendre avec de tels risques à l’esprit ?