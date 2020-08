Vacances d’été: les Frontières pourraient fermer à nouveau cet été ! faite attention ou vous partez en vacances

Vacances d’été: Comme dans d’autres pays d’Europe, l’Espagne voit les statistiques du coronavirus augmenter de jour en jour. En France, les foyers se multiplient et les autorités des deux pays réfléchissent à la suite à donner aux événements. Depuis quelques jours, le chef du gouvernement espagnol et ses ministres, ont pris la difficile décision d’un nouveau confinement dans deux régions. La Galice et la Catalogne, sont revenues aux mesures qu’elles ont pu connaître à partir de mars 2020.

Si vous devez vous rendre dans ce pays pour des vacances, ou si vous êtes déjà présents sur les lieux, n’hésitez pas à vous renseigner auprès des autorités ou auprès de votre voyagiste pour connaître les conditions de votre retour chez vous. Mais à ce jour, aucune fermeture des frontières n’est encore annoncée même si Jean Castex, le Premier ministre français dit être très attentif à la situation. La vigilance reste donc de mise pour tous vos déplacements en Europe en général.

Vacances d’été: Concernant l’Espagne, des mesures supplémentaires ont été annoncées ce vendredi 14 août 2020. En effet, à partir du lundi 17 août, les établissements de nuit tels que les discothèques et certains bars devront fermer leur porte jusqu’à nouvel ordre. Il sera également interdit de fumer dans la rue à moins de pouvoir garder une distance de sécurité de 2 m. Mais comme c’était déjà le cas depuis la fin du confinement le 21 juillet dernier, le port du masque est toujours obligatoire, et ce, en tout lieu.

L’Espagne a été l’un des pays à imposer des gestes barrières les plus strictes du monde et également un des confinements les plus sévères avec de nombreux contrôles policiers accompagnés de l’aide de l’armée. Avec la période estivale, et le flux de touristes, mais également probablement un relâchement des mesures de précaution, l’Espagne connaît une recrudescence des cas de covid-19. Un pays qui ne fait donc pas exception aux autres régions d’Europe, mais qui compte un grand nombre de touristes actuellement.

Une saison touristique qui aura donc été réellement problématique puisque dans un premier temps elle a commencé plus tard que les autres années, mais à quand même vu ces chiffres de fréquentation baissés par rapport à 2019, et court le risque de se terminer plus tôt en cas d’un nouveau confinement. Lors d’un déplacement dans le sud-ouest de la France, Jean Castex affirmait qu’il était en contact permanent avec ses homologues ibériques et que le sujet demande réflexion. De l’autre côté des Pyrénées, la justice avait mis un terme au confinement en Catalogne, mais suite aux nouveaux pics de contagion, le gouvernement a fait lever cette décision pour reprendre des mesures plus contraignantes. À ce jour, ce sont donc près de 4 millions de personnes qui sont confinées dont les zones avec les plus hauts taux de contagion.

Nous ne pouvons donc que vous conseiller de bien prendre vos dispositions au cas où la région, où vous devriez vous rendre, serait confiné à nouveau, ainsi que si dans le pire des cas, les frontières entre les deux pays venaient à être fermées. Une décision qui aurait de lourdes conséquences des deux côtés de la frontière. La situation économique n’étant déjà pas florissante ni en France ni en Espagne, l’entrave à la circulation des biens et des personnes et un nouvel éventuel confinement seraient bien évidemment une catastrophe économique dans une situation pourtant déjà très critique.

En France, les foyers continuent également à se multiplier notamment dans le sud ou dans l’Ouest. De nombreuses questions restent donc en suspens quant aux mesures qu’Emmanuel Macron et son Premier ministre Jean Castex prendront dans les prochains jours.

En règle générale, que vous soyez en Espagne ou en France, il sera toujours souhaitable d’appliquer toutes les mesures de précaution possible afin de vous protéger, mais également de protéger les autres. Si à ce jour, il n’existe encore aucun vaccin, ni aucun médicament qui fait l’unanimité auprès des professionnels de la santé, les seuls moyens de se protéger restent encore la distanciation sociale, l’utilisation systématique du port du masque, ainsi que la désinfection des mains.

Concernant les vacances en dehors de l’Europe, elles sont toujours vivement déconseillées et cette recommandation reste bien évidemment suspendue à la manière dont la pandémie évoluera dans les prochaines semaines et dans les prochains mois.

Vacances d’été: Pour revenir à l’Espagne, destination numéro 1 en Europe, le gouvernement français reste donc très attentif à l’évolution des décisions prises par le Premier ministre Sanchez, et prendra les mesures adéquates selon l’évolution des informations. Mais l’Espagne ne souhaite en aucun cas la fermeture des frontières et espère ne pas devoir confiner à nouveau sa population. Mais si cela s’avérait nécessaire, elle n’exclurait pas non plus ce scénario. Le mercredi 22 juillet 2020, Reyes Maroto, ministre espagnol du tourisme, avait fait un communiqué pour espérer que la France ne prendrait pas la décision de fermer ses frontières avec l’un de ses plus importants partenaires européens.

En résumé, si la vigilance est à l’ordre du jour aussi bien pour Madrid que pour Paris, aucune décision définitive n’a encore été prise pour l’instant. Si de nombreuses fake news circulent sur les réseaux sociaux, il faut absolument se référer aux communications officielles.

Vacances d’été: Le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères communiquent d’ailleurs régulièrement via leur portail informatique pour donner les dernières informations en temps réel sur l’évolution de l’épidémie de coronavirus. Des chiffres qui sont également disponibles sur le site du Centre Européen de prévention et de contrôle des maladies. Les deux institutions rappellent d’ailleurs que depuis le 21 juin, aucune limitation à l’entrée sur le territoire espagnol ni mise en quarantaine ne sont en vigueur.

Mais il précise aussi que les règles qui sont actuellement d’application, obligent tout passager qui souhaite se rendre en Espagne par avion, à remplir un formulaire personnel afin d’obtenir un code QR. Nous vous rappelons également, que l’Espagne oblige toutes les personnes de plus de 6 ans à porter le masque dans les espaces publics, ou dans les lieux recevant du public, y comprit les hôtels et les commerces lorsqu’une distance d’un mètre 50 ne peut être respecté entre deux personnes.

Avec toutes ces informations, si vous aviez déjà prévu quelques jours de vacances en Espagne et ne souhaite pas reporter votre voyage, chacun pourra prendre sa décision en âme et conscience.