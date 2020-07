Vacances d’été: Les meilleures destinations pour les français, en cas de reconfinement cet été!

Vacances d’été: Depuis le confinement, les Français ont décidé de rapprocher de la nature et de profiter du calme tout en pouvant aller dehors. Ainsi, pour les vacances d’été, ils sont nombreux à avoir opté pour une destination un peu différente des autres années. Edourard Philippe avait dit qu’il fallait rester en France, et bien les français ont bien entendu le message. Mais s’il n’est pas nouveau de rester dans l’Hexagone pendant ses congés, la crise sanitaire a chamboulé les envies et habitudes des vacanciers, qui semblent désireux de découvrir de nouvelles régions.

Des vacances à moins de 90 kilomètres de la maison

Si cette année encore, la région PACA sera très sollicitée, la crise du coronavirus semble avoir rebattu quelques cartes et certaines régions, moins en vue habituellement. En effet, la Bretagne ainsi que la Normandie pourraient voir la population grandir pendant les vacances d’été : » La Bretagne sort du mythe de la surfréquentation. Les plages y sont grandes et la promiscuité moindre. Sa voisine, la Normandie, devrait aussi bien s’en sortir. Sur les tendances du site Weekendesk, la région arrive en deuxième position. Sa proximité avec les régions du nord et l’Ile-de-France est un atout indéniable » a déclaré le directeur d’ADN Tourisme.

Sébastien Venturini, CEO de Weekendesk va lui encore plus loin, en déclarant que les français veulent rester près de chez eux, et ne veulent pas avaler les kilomètres : « D’après nos données, les gens recherchent en moyenne un lieu à moins de 90 kilomètres de chez eux. Après des semaines de confinement, les vacanciers ne semblent pas désireux d’avaler les kilomètres pour s’évader. Les Français savent qu’ils peuvent se dépayser, prendre le grand air dans leur propre région« .

Un boom de réservation pour la montagne

L’autre engouement de cet été : La montagne. Toujours selon le directeur d’ADN Toursime, il y a une énorme différence entre les réservations à la montagne en 2019 et 2020 : « C’est un véritable boum des réservations ! Depuis la sortie du confinement, les demandes de séjours en montagne ont augmenté de 288 % par rapport à la même période l’année dernière. Les Alpes, les Vosges et le Jura sont très demandés » a-t-il notamment déclaré. Mais les grands gagnants du confinement pourraient être l’Occitanie et le Pays basque.

Il semblerait selon le CEO de Weekendek, que « La demande pour la campagne et le “retro-littoral”, comme le Pays basque intérieur et la Provence occitane, est de plus en plus forte. L’Occitanie ne lésine d’ailleurs pas sur la communication pour attirer les touristes ». Mais attention, la flambée des cas ces dernières semaines dans le monde, plus une trop faible immunité collective et un grand relâchement au niveau des gestes barrières, laissent présager qu’en France, la deuxième vague de l’épidémie est inévitable. Pour ne pas que ça arrive, il va falloir faire très attention durant les vacances d’été.