Vacances d’été menacées d’annulation et danger? Les frontières bientôt fermées à nouveau! Informez-vous!

Les vacances d’été risquent de prendre un nouveau tournant. En effet, la hausse de cas de personnes contaminées pourraient pousser les frontières de quelques pays Européens à se fermer. Au dernières nouvelles, l’Espagne va redevenir hors d’atteinte pour les Français sous peu. Car les deux pays voisins connaissent une recrudescence de la pandémie sur leurs territoires respectifs.

La France va-t-elle fermer sa frontière avec l’Espagne ?

En Europe, la pandémie n’est pas aussi grave que dans le reste du monde. C’est en tout cas le constat qu’il était possible de faire il y a quelques semaines. En revanche, ce constat est de moins en moins plausible par les temps qui courent. En effet, l’Espagne et la France sont dans l’attente d’une deuxième vague de contagion suite à la levée des mesures de confinement. Mais le tourisme semble accélérer les choses pour les deux destinations très prisées de l’Europe. Cependant, la France et l’Espagne sont prêtes à envisager de remettre en place des mesures de confinement ciblées. Et parmi ces mesures, la fermeture des frontières reste une des options phares.

De nouvelles mesures plus strictes deviennent nécessaires pour gérer la crise sanitaire

En Espagne ce sont les régions de la Galice et de la Catalogne qui ferment ainsi leurs accès. Les populations de ces régions se retrouvent en confinement pour permettre au pays de continuer à gérer l’épidémie. Car le virus circule toujours activement dans le monde et il faut éviter de se retrouver dans la situation que nous avions connu en mars dernier. L’économie ne peut se permettre de s’arrêter complètement. Ce cas extrême de confinement total était une solution efficace mais qui a fait souffrir les économies des pays du monde entier. Avec les vacances d’été, c’est la relance de l’économie par le tourisme qui est alors attendue. Impossible pour les gouvernements de faire une croix sur cette relance. Pourtant, il faut bien préserver la santé de la population. Au moins pour permettre aux hôpitaux de tenir ce nouveau choc, malgré les vacances d’été tant attendues.

#COVID19 | Dès demain, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos.

Sauver des vies, protéger les plus vulnérables, réduire la circulation du virus : c’est de notre civisme que dépend la santé de tous.

La mobilisation du Gouvernement est totale. pic.twitter.com/xm0vOqZUHG — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 19, 2020

La fin des vacances d’été approche ?

Le mois d’août semble donc bien compromis pour des vacances à l’étranger. Du moins en Espagne pour le moment, mais nous savons bien que cela ne va pas s’arrêter là. Le gouvernement français serait en discussion avec celui de l’Espagne pour envisager une fermeture temporaire des frontières entre les deux territoires. La circulation du virus est en train de devenir plus importante que le seuil toléré et fixé afin de protéger les hôpitaux de la rupture, et garantir l’accès aux soins des malades. Peut-être que l’obligation du port du masque qui prend effet en France ce 20 juillet permettra de réguler davantage l’étendue de la pandémie. Mais rien n’est moins sûr : les vacances d’été sont plus que jamais menacées.