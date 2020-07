Vacances d’été: Reconfinement TOTAL en France? Macron dévoile les nouvelles mesures, ça risque de le pas vous plaire!

Vacances d’été: Comment concilier vacances d’été et Covid-19, c’est le soucis de bien des Français et du gouvernement. Car l’épidémie continue de circuler sur le territoire, avec des clusters surveillés de près les autorités. Le chassé-croisé des vacances et le risque de contaminer des régions jusque là épargnées suscitent des inquiétudes.

Va-t-on vers un reconfinement général ?

C’est la question que se pose un grand nombre de nos concitoyens. Car devoir se confiner encore une fois comme au mois de mars, mais cette fois-ci autre part que chez soi sur son lieu de vacances, ça risque d’être très compliqué ! Il faudrait des attestations de sorties qui ne prévoit pas les longs trajets de retour de vacances, et cela signifierait même risquer de lourdes amendes…. Le Conseil scientifique s’est sérieusement penché sur la question et a préféré mettre de côté cette option pour les vacances d’été.

#COVID19 | Dès demain, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos.

Sauver des vies, protéger les plus vulnérables, réduire la circulation du virus : c’est de notre civisme que dépend la santé de tous.

La mobilisation du Gouvernement est totale. pic.twitter.com/xm0vOqZUHG — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 19, 2020

Les nouvelles mesures

Cité par le quotidien Le Parisien, le Conseil scientifique dit en effet qu’un nouveau confinement général pour les vacances d’été n’est ni faisable, ni souhaitable, notamment d’un point de vue économique. Pour le moment, les trois mesures annoncées sont les suivantes : des tests seront rendus obligatoires pour les voyageurs venant de pays où le virus circule fortement, les tests seront également rendus systématiques dans les aéroports, enfin, les voyages en Catalogne sont officiellement déconseillées.

C’est bien sûr le respect des gestes barrières qui permet de tenir le Covid-19 à distance mais malheureusement, un grand nombre de Français se montrent peu scrupuleux et suivent mal les consignes sanitaires. En cas de regain des contaminations, l’isolement des personnes vulnérables ne serait pas obligatoire mais se ferait sur la base du volontariat.

La France condamnée à faire comme les autres pays ?

[#Coronavirus] À compter du lundi 20 juillet, le port du masque grand public est obligatoire dans les lieux publics clos. pic.twitter.com/xCbHj0KIVB — Ministère des Solidarités et de la Santé (@MinSoliSante) July 19, 2020

Plutôt que de confiner l’ensemble de leurs populations pendant les vacances d’été, certains pays ont opté pour des confinements localisés. C’est ce que nos voisins espagnols connaissent actuellement des les régions de Catalogne et de Galice. Le confinement sera a priori terminé au bout de 15 jours. L’Allemagne envisage des mesures locales similaires. En Australie aussi, c’est la ville de Melbourne, une mégalopole de près de 5 millions d’habitants qui est confinée mais pour une durée beaucoup plus longue : pour 6 semaines !

Emmanuel Macron et plusieurs ministres envisagent par ailleurs la fermeture de frontières avec des pays qui seraient particulièrement touchés par le Covid-19. C’est notamment le cas de l’Espagne. En raison d’un reconfinement actuel en Catalogne et en Galice, et de la situation générale en Espagne qui n’est pas très bonne, une fermeture des frontières avec ce pays pourrait être imminente pour éviter que la deuxième vague en France arrive plus vite que prévu. En attendant, il ne faut pas oublier de toujours respecter les gestes barrières et de porter un masque dans les lieux publics. Cette dernière mesure est en effet désormais obligatoire, sous risque de devoir payer une amende.