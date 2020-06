Vacances d’été: Une nouvelle et énorme déception du gouvernement français?

Depuis que les Français constatent l’ampleur de la pandémie, les vacances d’été deviennent un point sensible. En effet, durant le pic de l’épidémie en France, le gouvernement émet l’éventualité qu’elles puissent ne ressembler en rien à celles des années précédentes. L’espoir d’une sortie de la crise sanitaire pour les vacances d’été est tout de même ce qui a permis aux Français de garder le moral. Voyons dans quelles conditions nous pourrions vraiment en profiter.

Les vacances d’été pourraient ne rester qu’un rêve

Edouard Philippe a tout de suite jouer franc jeu à ce sujet. Le plan de gestion de la crise sanitaire s’annonce en plusieurs étapes. Et le Première ministre n’a pas hésité à expliquer qu’il fallait imaginer ces étapes comme les marches d’un escalier. Pour sortir de la crise, nous montons cet escalier pas à pas. Et à chaque pas, nous devons très prudent et attendre des résultas favorables pour monter une marche supplémentaire. De plus, Edouard Philippe indique également que nous ne sommes pas à l’abris de redescendre d’une marche au cours de l’évolution de la pandémie. D’après de telles explications, il semble clair que les vacances d’été soient à prendre au conditionnel.

L’évolution de la pandémie dicte les mesures gouvernementales

Le gouvernement explique également suivre une « ligne de crête » pour son plan de gestion de crise. Un ligne qui se trouve entre la nécessité de protéger la population et celle de relancer l’économie du pays. Ainsi, nos dirigeants ne cachent pas leurs intentions. Ils savant pertinemment qu’une grande partie de l’économie nationale dépend du tourisme. Pour pouvoir bénéficier de la relance de ce secteur, il conviendra de prendre des risques mesurés. En effet, il sera certainement impensable de se passer de nos masques durant les vacances d’été ou de faire une croix sur les gestes barrières. En respectant ces normes sanitaires, nous continuons à limiter la propagation du virus. Nous devons effectivement gardé à l’esprit que si le virus est toujours présent. Et si il devient incontrôlable, c’est une nouvelle période de confinement qui nous attend.

Les résultats sont bons sur le plan sanitaire. Même si nous restons prudents. Même si nous ne pouvons pas courir le risque de la désinvolture. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Le gouvernement encourage les Français à prévoir leurs vacances d’été

Pour tout de même permettre aux Français de se projeter, un plan d’aide au secteur du tourisme est mis en place par l’Etat. Ainsi, toutes les réservations que nous ferons pour les vacances d’été sont garanties. C’est-à-dire que si la pandémie battait à nouveau son plein, nous pourrions annuler sans frais nos réservations et nous faire rembourser. De plus, les établissements qui perdraient ainsi la réservation se verraient eux aussi dédommager par l’Etat. Voilà qui a de quoi encourager les Français à partir pour les vacances d’été. Bien qu’elles puissent être annulées, nous ne devons pas nous empêcher de faire nos préparatifs.

À l’intérieur de l’Europe, l’épidémie ralentit : la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l’Europe à compter du 15 juin si la situation sanitaire le permet, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens. #déconfinement — Edouard Philippe (@EPhilippePM) May 28, 2020

Par contre, mieux vaut éviter de partir en dehors de la France pour bénéficier de cette avantage. Pour davantage d’informations sur les destination à l’étranger pour les vacances d’été, le gouvernement prévoit de s’exprimer sur le sujet à compter du 15 juin. Car cette date marquera la troisième phase du plan de déconfinement.