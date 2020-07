Vacances d’été: Voici les pays où se rendre depuis la France sans problèmes !

Les vacances d’été vont avoir une saveur particulière cette année. En effet, la pandémie complique la situation pour les vacanciers. Cela devient difficile de savoir où l’on peut se rendre et selon quelles conditions. Heureusement, pour ne pas priver les Français de leur été, des procédures exceptionnelles sont mises en place. La crise sanitaire ne devrait donc pas empêcher les Français de partir en vacances. Dès le 1er juillet, ce sont les frontières dans l’espace Schengen qui vont s’ouvrir. Du moins presque toutes et nous allons vous dire lesquelles.

Les vacances d’été vont-elles se passer comme espéré ?

Les vacances d’été étaient sur la sellette pendant quelques semaines. Au début de la crise sanitaire, l’absence,ce de visibilité concernant l’évolution du virus dans le monde a chamboulé nos habitudes. Les Français, comme le monde entier, ont du faire face à une crise sans précédent. Des milliers de personnes sont décédés et d’autres sont encore nombreuses dans les services de réanimation. Pourtant, après six semaines de confinement et des règles sanitaires adaptées, la France reprend peu à peu ses habitudes. Cependant, elles ne peuvent pas redevenir celles que nous avions avant la pandémie. Nous devons donc toujours faire preuve de vigilance pour que les gestes barrières soient respectés. Ils sont un des seuls remparts que nous ayons pour éviter de tomber malade ou de propager le virus dans la population.

La lutte contre l’épidémie n’est pas terminée mais je suis heureux, avec vous, de cette première victoire contre le virus. Et je pense en ce moment avec émotion à nos morts, à leurs familles, dont le deuil a été rendu plus cruel encore en raison des contraintes de cette période. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 14, 2020

Partir en Europe sera possible selon des conditions strictes

Avec de telles conditions et dans un tel contexte, partir pour les vacances d’été pourrait être risqué. Au début de la crise sanitaire, nous ne savions pas si nous allions même pouvoir quitter notre domicile pour les vacances d’été. Mais depuis quelques semaines, nous pouvons à présent envisager plus sereinement la suite. En effet, les vacances d’été pourront même se faire en dehors de la France. Mais la pandémie ne devient pas un lointain souvenir pour autant. Des mesures strictes sont prises et elles s’adaptent selon les pays, les régions et les villes. Pour connaître toutes les modalités, il faudra prendre le temps de se renseigner en amont. En effet, les vacances d’été arrivent bel et bien mais elles ne seront pas insouciantes cette année.

Une organisation différente pour des vacances d’été inédites

Les Français vont devoir prendre le temps de s’organiser convenablement. Entre précautions sanitaires et risques de deuxième vague, ce sont notamment les conditions d’annulation qui préoccupent les Français. En effet, le souvenir du confinement est encore très frais dans les mémoires. La peur de devoir annuler les plans des vacances d’été au dernier moment peut alors freiner nos projets. C’est pourquoi un site internet d’un nouveau genre voit le jour. Il permet aux voyageurs de se renseigner sur les modalités de remboursement notamment si l’on souhaite se déplacer en Europe pendant les vacances d’été. Ce site indiquera également quels sont les pays qui accepteront de recevoir des voyageurs et de quelle manière. Car certains pays ouvrent leurs frontières mais mettent en place un temps de confinement obligatoire de quatorze jours à l’arrivée sur le territoire par exemple.

Tous les États membres de l’Union Européenne ne suivent pas précisément les mêmes règles. En effet, les États restent souverains concernant les décisions qui s’appliquent sur leurs territoires. Ainsi, les règles ne seront pas les mêmes en France qu’en Italie ou en Espagne. Chaque pays met en place les mesures qu’il estime nécessaire aux vues des données disponibles sur la situation sanitaire. Car la pandémie ne faiblit pas. Au contraire, bien qu’en France la situation s’améliore, elle empire dans le monde en général. L’OMS (organisation mondiale de la santé) informe le monde que la situation n’a aujourd’hui jamais été aussi grave. Il ne faudra donc pas relâcher sa vigilance et ses précautions pour rester dans de bonnes conditions.

Les lieux qui sont les plus populaires pour partir

Les destinations les plus prisées par les Français pour les vacances d’été ne changent pas malgré la pandémie. Ce sont toujours l’Italie, l’Espagne, le Portugal et la Corse qui sont les destinations favorites. L’objectif est alors de pouvoir profiter des restaurants, des bars, des musées et surtout des plages. La situation sanitaire de l’Espagne semble s’améliorer alors que celle du Portugal semble empirer. À choisir, il faudra donc peut-être éviter le Portugal et privilégié sa voisine l’Espagne. Mais pour les amoureux de Lisbonne, il faudra alors compter sur des mesures très strictes en terme sanitaire. Pour ce qui est de l’Italie, la situation semble s’améliorer comme en France.

Les Français vont donc devoir imaginer des vacances d’été différentes de celles des années précédentes. Mais c’est déjà réjouissant de pouvoir en profite malgré la pandémie. En effet, le confinement du 17 mars au 11 mai aura laissé des séquelles sur la population. Impossible d’envisager recommencer une telle période. Et pour l’éviter, toutes les mesures sanitaires sont impératives. Il est alors fortement conseillé de porter un masque autant que possible, de se laver les mains avec du savon régulièrement et de maintenir une distance d’un mètre entre les personnes qui ne vivent pas ensemble. Le respect de ses mesures garantit le contrôle de la circulation du virus sur les territoires. Mais si le contrôle se perd, les Français devront faire une croix sur les vacances d’été.