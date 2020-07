Vacances et pandémie: comment éviter les risques, toutes les précautions à adopter impérativement !

Les vacances riment malheureusement avec épidémie mondiale cette année. Mais c’est déjà une bonne nouvelle que nous puissions profiter des vacances malgré le virus qui continue de circuler. Pour garantir un maximum de sécurité, des règles s’appliquent et des mesures sont mises en place. En voici quelques unes ainsi que les précaution à prendre pour éviter les risques de contagion. Personne ne veut gâcher ses vacances : un temps de repos bien mérité aux vues des circonstances délicates que le monde traverse.

Voyager suppose de connaître les enjeux sanitaires

Les voyages des Français vont subir quelques contraintes. Par exemple, les lieux publics imposent en général le port du masque. Si vous ne voyagez pas dans votre véhicule, vous serez donc contraints de porter votre masque à tout instant. Les transports en communs, les gares et les aéroports imposent le port du masque à tous leurs usagers. De même, les mesures de distanciation sociale sont fortement recommandées. En revanche, il est rare de les voir s’appliquer dans les gares ou dans les bus de ville. En effet, la présence de nombreux usagers impose une proximité qui est parfois contraire aux mesures sanitaires élémentaires. Restez donc vigilants.

Pour le côté pratique de vos déplacements, une fois que vous avez choisi votre destination, plusieurs choses sont à savoir. Tout d’abord, vous devrez vous informer des règles en vigueur dans le pays visé, si il ne s’agit pas de la France. En effet, même si vous ne vous rendez pas bien loin, comme en Espagne, vous verrez que les règles n’y sont pas forcément les mêmes. Sur le territoire français, le port du masque est imposé à la discrétion des commerçants et obligatoire dans les transports en commun. En Espagne en revanche, il sera très mal venu que vous ôtiez votre masque en vous promenant sur les grandes places dans les centre-villes du pays.

La pandémie force la population à s’adapter afin qu’elle profite de ses vacances

Ensuite, il faut savoir que les hôtels aussi se sont adaptés à la pandémie. Les destinations privilégiées pour les vacances doivent faire en sorte de faire respecter les règles bien plus que les autres. Ce sont de nombreux vacanciers qui prennent des risques finalement en se rendant dans des lieux très touristiques. Ainsi, il faut que les lieux s’adaptent eux aussi. L’objectif est de permettre à tous de profiter de l’été. Il faudra donc empêcher le virus de circuler rapidement et risquer un nouveau confinement. Car personne ne souhaite voir les vacances d’été s’écourter ! C’est donc avec raison qu’il faudra faire une croix sur les buffets dans les hôtels et dans la plupart des restaurants. Sur les plages, il faudra respecter les distances réglementaires ou bien accepter de ne pas rester trop longtemps sur place.

Enfin, notons que pour relancer économie, le tourisme est primordial. Ainsi, le gouvernement a rendu accessible des plans de remboursement pour les personnes qui seraient frileuses à prendre le risque de partir en vacances. Vous pouvez alors réserver des vacances en toute sécurité malgré la pandémie. Si la fameuse deuxième vague arrive, vous ne prenez donc pas de risques financiers.