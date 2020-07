Vacances France: alerte tout le pays en Rouge total, on vous révèle toutes les infos utiles !

Les vacances sont des moments de chassés-croisés sur le grands axes routiers de la France. Et tous les Français savent qu’il leur faudra suivre les conseils de Bison Futé pour ne pas se retrouver dans des kilomètres d’embouteillages. En effet, les vacanciers sont plus nombreux que prévus cet été. Après la période de confinement, tout le monde a besoin de changer d’air. La pandémie ne semble donc pas freiner les départs en vacances des Français. Tant et si bien que les grands axes routiers vont se retrouver très ralentis voire bloqués pendant le week-end prochain.

Les vacances vont bouchonner ce week-end

Les Français veulent tous pourvoir profiter des vacances cet été. En effet, les rumeurs grossissent pour laisser penser que les mesures de confinement pourraient être rapidement de retour. Pour ne pass esse retrouver le bec dans l’eau et rater le coche pour les vacances, ils sont alors nombreux à décider de partir rapidement. De plus, il y a souvent des problèmes de circulation lorsque les vacanciers du mois de juillet croisent ceux du mois d’août. Bison Futé prévoit alors le pire pour le week-end prochain. Le drapeau est noir pour les routes qui entourent les grandes villes. Il recommande donc aux usagers de la route d’éviter les abords des grandes villes entre 6 heures du matin et 20 heures le soir.

Des journées noires pour les usagers de la route

Toute la journée, les routes seront classées au noir pour la journée de samedi. Impossible d’envisager de circuler sans aucun embouteillages pour ce week-end qui crée chaque année des conditions de circulation délicates. Pour les allers comme pour les retours, la densité de circulation sera impressionnante. Cependant, le dimanche sera aux couleurs orange et rouge. Des conditions difficiles donc mais pas insurmontables comme celles de la journée de samedi.

Les vacances sont au centre des débats à cause de la pandémie

Les vacances se terminent pour certains alors qu’elles commencent pour d’autres. Mais dans tous les cas de figure, la route sera encombrée. Les Français vont devoir prendre leur mal en patience. Prendre a la route ce week-end vous expose à de longues heures coincés dans le trafic. Impossible d’échapper à ce phénomène. Chaque année au moment des vacances d’été, ce sont des centaines de personnes qui sont coincés dans les embouteillages. Cependant, cette année n’aura pas fait exception. En effet, nous aurions pu croire que la pandémie allait ralentir les envies de départs en vacances. Mais au contraire, le confinement aura donné envie à tout le monde de voir du pays. De plus, peu de personnes choisissent de partir à l’étranger et se concentre sur la France. Ainsi, les routes sont peut-être finalement tout autant encombrées, voire davantage, que les années précédentes.

Bison Futé est le centre national d’informations routières. Nous pouvons donc nous fier en toute confiance aux informations qu’il délivre. Il s’agit d’un organisme interministériel. Il combine les ministères de la Défense, de l’Intérieur et de l’Écologie et est créé en 1968. Depuis sa création, sept centre régionaux ont vu le jour dans différentes villes de France. Ils ont le même rôle que le centre national mais à un niveau régional.

Bison Futé n’indique pas comment se répand la crise sanitaire

Sans les conseils de Bison Futé, nombreux seraient les usagers de la route qui verraient leurs vacances terriblement raccourcies. Suivre les conseils avisé du CNIR permet de ne pas se retrouver coincé au milieu du trafic. Mais parfois, les usagers de la route n’ont malheureusement pas le choix. Avec la pandémie qui menace de remettre en place un confinement, les vacances devient urgentes pour beaucoup de Français.

Pour tenter d’éviter d’arriver à cette situation extrême, les mesures se multiplient pour que les gestes barrières s’appliquent partout.

Les préfets sont donc autorisés à imposer le port du masque dans les lieux publics ouverts. Une lourde décision qui risque de contraindre beaucoup de personnes. Mais l’utilité est bien réelle car la pandémie reprend de la ‘ampleur très rapidement. Notons également que si un nouveau confinement n’est pas encore en place, c’est certainement pour tenter de préserver l’économie. En effet, la crise sanitaire n’aura pas été assimilé à des vacances. Il était plutôt question d’une crise économique sans précédents. Les vacances étaient propices pour relancer l’économie.

🇫🇷 ALERTE INFO – Le #PIB français plonge de 13,8% au deuxième #trimestre. Il s’agit d’un recul #historique. (Insee) — Conflits (@Conflits_FR) July 31, 2020

Pourtant, malgré le manque à gagner énorme, la santé doit rester prioritaire. Sur l’économie comme sur les vacances, c’est la santé qui doit diriger les choix de nos gouvernants.