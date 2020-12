Vacances grand luxe: Iris Mittenaere et Jade Hallyday très liées: À Marrakech (photos)

Iris Mittenaere a décidé de dire au revoir à cette malheureuse année 2020 à Marrakech. C’est donc dans le pays natal de son chéri Diego El Glaoui, alias sa “babouche”, qu’elle passera le réveillon. L’ex-reine de beauté a vu les choses en grand puisqu’elle a élu domicile dans la maison du meilleur ami de Jade Hallyday !

Ce mardi 22 décembre, Iris Mittenaere a partagé une adorable photo avec ses 2,3 millions d’abonnés sur Instagram. En effet, l’ancienne Miss France et Miss Univers s’est retrouvé à faire un câlin à un irrésistible chevreau noir. “Quand je me réveille chez ma babouche … et que je découvre ce merveilleux spectacle (la troisième photo c’est vraiment ma tête quand je les ai vues !) On l’appelle comment ce petit bébé ? @villatajmarrakech”, a-t-elle détaillé en légende. Au sein de la rédaction de LDpeople, ce cliché nous a tout simplement fait rêver. Du soleil, de la verdure, de la simplicité, quoi de plus pour être heureux ?

Une villa somptueuse digne des mille et une nuits

Bien sûr, Iris Mittenaere a indiqué dans son post le lieu où elle séjournait. Et pour cause ! Il s’agit d’une incroyable Villa Taj qui appartient à un ami proche de Jade Hallyday, la fille de Johnny Hallyday et de Laeticia Hallyday aujourd’hui âgée de 16 ans.

L’ami de Jade se prénomme Tristan. Ce n’est pas lui qui s’occupe de ce lieu de villégiature de rêve mais sa maman. La Villa Taj au design contemporain comporte en tout 19 chambres ! Le domaine permet même d’organiser des réceptions et d’accueillir jusqu’à 250 personnes. Mais avec la crise sanitaire, gageons qu’Iris Mittenaere et Diego resteront confinés en amoureux !

“Suceuse de babouche.”

Si Iris s’amuse à rappeler à ses abonnés qu’elle passe du bon temps avec sa “babouche”, c’est parce qu’il n’y a pas si longtemps, des haters s’en étaient pris à Diego El Glaoui.

En effet, le 21 septembre dernier, la belle brune s’engageait sur les réseaux sociaux pour la cause des Ouïgours, une minorité . Dans l’émission « Midi Lunch » sur Chérie FM qu’elle anime, elle avait notamment pris la parole : « Des millions de musulmans Ouïgours sont enfermés et torturés dans des camps de concentration en Chine. Non pour ce qu’ils font, mais pour ce qu’ils sont. C’est le plus grand internement de masse du XXIe siècle. Il faut y mettre un terme #freeuyghurs. »

C’était sans compter la réaction d’internautes malveillants. « Le mieux est de rester à ta place et de parler de beauté. », « Ne parle pas des millions de catholiques persécutés par contre con***se. Suceuse de babouche. », pouvait-on ainsi lire sur les réseaux sociaux.

Iris Mittenaere réplique aussi vite !

Mais Iris Mittenaere a rapidement tourné ces individus en ridicule. Dans sa story, elle a pointé du doigt cette insulte impardonnable. Elle l’a accompagnée d’un message qui a le mérite d’être clair : « Sinon, en parlant de suceuse de babouche. Je suis très fière d’avoir un petit ami franco-marocain (ndlr : Diego El Glaoui), qui possède une richesse culturelle incroyable (…) »

« Avec ma babouche »

La jolie brune a ensuite partagé une photo d’elle et de son chéri Diego El Glaoui. Toujours dans l’ironie, l’ancienne présentatrice du loto s’est moquée à son tour des haters : « Avec ma babouche », a-t-elle en effet écrit comme légende. Aujourd’hui, une fois encore, la magnifique Iris Mittenaere fait ainsi comprendre aux haters que la diversité culturelle est une richesse magnifique. Une belle leçon de vie !