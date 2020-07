Vacances: Les 7 réflexes à adopter en vacances pour passer un bel été!

PRENDRE UN BAIN D’EAU FROIDE

Après avoir lézardé au soleil pendant les vacances, vous avez trop chaud, ça tombe bien, vous pouvez plonger dans l’eau froide de la mer, et cela a de nombreux bienfaits comme améliorer la circulation, booster le système immunitaire, se débarrasser du stress, augmenter la confiance en soi et, en prime, garder la ligne ! C’est ce que pense le Néerlandais Wim Hof, est d’ailleurs connu pour être resté plus d’une heure dans un cube rempli de glaçons.

Et cela permet de libérer des hormones afin de lutter contre la dépression « C’est comme un électrochoc naturel », relate-t-il.

OSER BROSSER SA PEAU

Pour le corps, vive le massage gua sha et pour le visage : la brosse à sec. Oui mais en faisant bien attention « La peau y étant plus fragile et plus exposée aux agressions extérieures (soleil, vent, pollution), il faut être très attentif à ne pas l’agresser », explique la Dre Nina Roos, spécialiste en dermatologie esthétique. Il faut des poils souples et longs, une peau bien nettoyée, plutôt le soir et on effectue de doux mouvements circulaires afin de se faire plaisir et les bienfaits sont nombreux : un teint plus lumineux, grâce à l’élimination des cellules mortes, et des contours mieux définis.

Quand au Gua Sha : il s’agit de se « peigner » le corps avec une pierre dotée de dents. Les Chinois utilisent cette technique depuis des milliers d’années pour ses vertus d’auto-guérison. Certaines études ont montré qu’elle augmente la microcirculation de 400 %.

Gua sha—often translated to “scraping” in English—seems like it was made for Instagram, with photo-ready polished-stone tools and an ASMR-inducing effect. Here, one writer explores the holistic origins of the wellness trend. https://t.co/xVIUMtPTxS — Vogue Magazine (@voguemagazine) July 27, 2020

METTRE DU GLOSS PENDANT LES VACANCES

Sur tous les défilés, le gloss est maître pour habiller les lèvres. Fini ls nudes pendant les vacances, le rouge cerise prend place, comme chez Chanel, où Lucia Pica a recréé un effet « fraise croquée par les tops » et la marque a d’ailleurs lancé huit nouvelles teintes de son Rouge Duo Ultra Tenue (un rouge liquide plus un gloss transparent).

ON OPTE POUR LA SUPERFOOD POUR LES VACANCES

On troque l’alcool pour des superaliments tout comme le kombucha, les graines de chia, le thé matcha, les épices ou plantes adaptogènes. Les marques comme Goldthread Herbs, Kin Euphorics et Tomen Botanicals en son maître et les mélangent avec de l’eau pétillante

« Même s’il est parfois difficile de se refuser un verre de bon vin durant les vacances, l’alcool est une substance difficile à métaboliser par notre foie », rappelle la coach nutritionniste Andrea Denolle. Les cocktails sans alcool sont antioxydants et détoxifiants.

ADOPTER DE NOUVELLES TECHNIQUES SPORTIVES

Here’s how fitness phenomenon The Class by Taryn Toomey went from boutique studio to global stage: https://t.co/XDVHVAgkeE pic.twitter.com/CTqsjKWO5T — Forbes (@Forbes) May 8, 2020

LE KINRGY et The Class by Taryn Toomey sont plébiscités par Naomi Watts, Jennifer Aniston, Gisele Bündchen ou Emma Stone.

Ils s’agit de disciplines dynamiques mêlant respiration et visualisation avec des enchaînements de cardio, de danse et des postures de yoga. Le tout, porté par un discours à la fois motivant et spirituel.

« Il est difficile de décrire cette discipline, tant chacun a son vécu », explique l’actrice Naomi Watts sur la vidéo de présentation de The Class. « Elle nettoie les canaux physiques, émotionnels et spirituels grâce à un entraînement intense, un enseignement très cadré et une playlist électrisante », explique la fondatrice Taryn Toomey.

Julianne Hough, a quant à elle fondé le le KINRGY (contraction de « kinesthetic » et « energy ») qui est moins intense physiquement.

NE PAS LÉSINER SUR LA PASTÈQUE

La pastèque ou melon d’eau est synonyme d’été est un ingrédient beauté antioxydant et peu caloriques. Riche en eau, en vitamines (A et C notamment), fibres, calcium, phosphore et magnésium, ce cucurbitacé figure aussi dans certaine formules de soin pour la peau.

UTILISER LE PRACAXI DURANT LES VACANCES

Originaire d’Amazonie, cette huile encore confidentielle n’a pas fini de faire parler d ‘elle

Elle contient une forte concentration d’acide béhénique, il s’agit d’un acide gras saturé nourrissant et hydratant à la foi. Elle est normalement utilisée pour soigner les irritations de la peau mais se décline aujourd’uhui en soin capillaire.