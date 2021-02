Vacances scolaires 2021: Quels chamboulements dans les calendriers, par zone? Voici tout les détails

Crise sanitaire oblige, le gouvernement pourrait remanier le calendrier des vacances scolaires. Mais à quoi faut-il se préparer?

Dès que le mois de février approche, les écoliers se préparent à prendre leurs vacances scolaires. Mais pas tous en même temps ! Car la France se divise en trois zones. En effet, la zone A englobe grosso modo le centre. On y trouve notamment Clermont-Ferrand, Limoges, Besançon, Lyon, Bordeaux, Dijon, Grenoble ou encore Poitiers. La zone B quant à elle se situe au Nord. En font dont partie Amiens, Caen, Lille, Nancy, Aix, Marseille, Nantes, Orléans, Reims, Rennes ou encore Strasbourg. Enfin, la zone C regroupe Toulouse, Montpellier, Paris, Versailles et la Corse.

Le système académique par zone

C’est ainsi que les premières vacances scolaires sont décernées aux académies de la zone B. Elles débutent le 5 février et finissent le 20 février. Cette année, les vacances d’hiver vont donc avoir lieu entre le 6 février et le 8 mars prochain, selon votre zone. Si tout se passe bien ! Au sein de la rédaction de LDpeople, nous croisons les doigts pour que cela se passe ainsi. En ce qui concerne ensuite les vacances de Pâques, celles-ci devraient se dérouler entre le 10 avril prochain et le 10 mai, étalées également par zone.

Si vos enfants relèvent de la zone A

Si le gouvernement n’annonce aucun changement, les vacances scolaires auront lieu du samedi 6 février au 21 février inclus. Ensuite pour les vacances de Pâques, les dates iraient du 10 avril 2021 jusqu’au 26 avril. Le pont de l’ascension aurait ensuite lieu du 12 mai au 17 mai. Les derniers cours finiraient par ailleurs le 6 juillet prochain.

Si vos enfants relèvent de la zone B

Toujours si l’on suit le calendrier ordinaire, les vacances de février se dérouleront du 20 février au 8 mars. Les vacances de Pâques s’étaleraient ensuite du 24 avril au 10 mai. Le pont de l’ascension aurait ensuite lieu du 12 mai au 17 mai. Les vacances d’été auraient lieu le 6 juillet comme pour la zone A.

Si vos enfants relèvent de la zone C

Si la crise sanitaire ne vient pas bouleverser le calendrier académique, les vacances de février se dérouleront entre le 13 février et le lundi 1er mars. Les vacances de pâques auront lieu quant à elle entre le 17 avril et le lundi 3 mai. Comme pour les zones A et B, le pont de l’ascension demeure identique, du mercredi 12 mai jusqu’au 17 mai. De même, les vacances d’été débuteront le 6 juillet.

Mais attention, à cause de la hausse de propagation du virus, le gouvernement pourrait envisager de regrouper les vacances scolaires 2021 des trois zones ! Des rumeurs courent même au sujet un éventuel troisième confinement. Pour l’heure, il ne s’agit que de spéculations. Mais il faut donc rester sur ses gardes !