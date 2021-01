Vacances scolaires 2021: SCANDALE! Les nouvelles mesures inédites que le gouvernement étudie, le calendrier scolaire chamboulé ces prochaines semaines?

La France s’apprête peut-être à vivre une véritable révolution. En tout cas, les prochaines vacances scolaires pourraient connaître de grandes perturbations. En effet, le gouvernement de Jean Castex réfléchit à des mesures inédites ! Alors que prévoient les ministres pour les prochains mois ? LD People tente de décortiquer toutes les nouveautés. En tout cas, certains parents vivent déjà dans l’angoisse de cette nouvelle planification, Notamment concernant les vacances de février.



Vacances scolaires : dans l’attente d’une décision



Le gouvernement étudie plusieurs pistes



Chaque jour apporte son lot de surprises. Ainsi, la dernière intervention du porte-parole du gouvernement était très attendue. Car les Français redoutent en effet un nouveau confinement. Depuis l’apparition de la pandémie, il y a presque un an déjà, les restrictions se multiplient. Après deux premières périodes de confinement, un couvre-feu est désormais établi. Mais au vu de la propagation du virus, Emmanuel Macron et ses ministres réfléchissent à l’éventualité d’une nouvelle quarantaine stricte. Visiblement, ce n’est pas le cas pour l’instant.



Le président de la République a décidé de privilégier une autre méthode. Mais pour combien de temps ? En attendant, d’autres mesures sont également mises en place. Bien évidemment, la campagne de vaccination a commencé. Mais elle est encore très loin d’être généralisée. Dès lors, le Gouvernement continue de plancher sur des mesures afin d’éviter une nouvelle explosion des cas. Parmi ces décisions, le calendrier scolaire pourrait être totalement chamboulé. Alors que risque de réserver les prochaines vacances scolaires ? LD People vous explique tout.



🇫🇷 FLASH – Vers une modification du calendrier des prochaines vacances scolaires ? Le gouvernement envisagerait deux options pour freiner la pandémie de la #COVID19 : – Prolonger les vacances scolaires

– Regrouper les vacances des 3 zones (BFMTV) #COVIDー19 #COVID19france pic.twitter.com/tMKZda5KJE — Mediavenir (@Mediavenir) January 25, 2021

Décalages et regroupements



Concernant les prochaines vacances scolaires, plusieurs pistes sont à l’étude. Ainsi, le gouvernement de Jean Castex imagine allonger la durée des congés de février. En passant de deux semaines à trois semaines. Bien évidemment, cela aurait de nombreuses de conséquence pour les parents. Car il n’est pas toujours évident de planifier la garde des enfants. Dès lors, toutes ces décisions sont attendues avec beaucoup d’impatience. Car leur impact est loin d’être négligeable. Un autre chemin de réflexion est également emprunté. Suite à la crise de la covid-19, les zones A, B et C pourraient voir leur période de vacances scolaires regroupées. Le but de cette décision serait d’éviter une propagation de la maladie aux quatre coins de l’hexagone. D’ailleurs, ces deux mesures pourraient être simultanément appliquées. Les parents sont donc dans l’expectative.



Mais la décision finale devrait être communiquée dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Concernant les vacances de Pâques et la période estivale, le sujet n’a pas encore été évoqué pour l’instant. Mais en cas d’évolution de la covid-19, on peut d’ores et déjà craindre de nouvelles mesures restrictives pour les autres vacances scolaires. Ainsi, un véritable suspense règne toujours. À moins que d’ici là, une autre sentence ne tombe. Car l’hypothèse d’un confinement n’est pas à exclure totalement. Bien évidemment, personne ne le souhaite. Mais selon les chiffres de contagion, Emmanuel Macron et Jean Castex pourraient finalement prendre cette décision très impopulaire. LD People reste donc très attentif aux prochaines déclarations des responsables politiques. Car à tout moment, les décisions peuvent tomber.