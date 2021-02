Vacances scolaires: couvre-feu à 16h en débat? Les français tremblent

Les vacances scolaires ne sont plus synonymes de tourisme depuis le début de la crise sanitaire. Voilà déjà une année que le monde vit sous l’égide des contraintes imposées par la pandémie. Tandis que les rumeurs d’un troisième confinement se renforcent mais que ce dernier tarde à se mettre en place, une autre rumeur émerge sur la Toile. LDPeople vous en fait part dans cet article car elle prend de plus en plus d’ampleur. Il s’agit de celle d’un couvre-feu à 16h qui pourrait intervenir à la fin de la semaine !

Les vacances scolaires sont sur la sellette ?

Encore une fois, les vacances scolaires inquiètent et interrogent. Les déplacements sont autorisés entre les régions et des départs en vacances pourraient donc être envisagés. Mais cela ne risque-t-il pas d’encourager la propagation du virus ? En effet, des personnes peuvent être contaminées et ne présenter aucun symptômes. Le gouvernement français pourrait alors faire en sorte de restreindre les possibilités de déplacement en modifiant l’horaire du couvre-feu. Si celui en vigueur est en place pour limiter les regroupements dans les villes, le mettre en place plu tôt pourrait limiter les déplacements pour les vacances scolaires.

De plus en plus d’internautes sont persuadés que la nouvelle va tomber à la fin de la semaine. Un couvre-feu à 16h pour la durée des vacances scolaires n’est effectivement pas à exclure. Comme argument principal, revient le fait que le premier ministre, Jean Castex, affirmait envisager tous les recours pour freiner une éventuelle hausse des cas de contamination. LDPeople met évidemment du conditionnel sur ces informations. Car aucune confirmation officielle n’a pour le moment été apportée. Néanmoins, après une année de pandémie, des paternes se dessinent. Ainsi, les français craignent que les mesures gouvernementales se durcissent dans les jours prochains.

Des restrictions renforcées sont à craindre

Les vacances scolaires de février encouragent les mouvement de foule. Et c’est bien une chose qui risque de contrarier la baisse de la courbe des cas de contamination. De surcroît, la crainte des variants se fait de plus en plus présente. Certaines familles ont tout simplement décidé d’annuler leurs vacances pour éviter de se retrouver à l’extérieur, en déplacement, pendant les horaires du couvre-feu. Surtout dans l’éventualité où celui-ci serait décalé à 16h au lieu de 18h. De même, l’approche des beaux jours dans le sud de la France avec un léger radoucissement des températures pourrait pousser les français à se retrouver dans certaines zones ciblées.

Les rumeurs prennent de l’ampleur et rien ne semble les calmer. Le gouvernement montre pourtant que tout est fait pour éviter de durcir les restrictions ou d’opter pour un troisième confinement. Mais les craintes sont légitimes et les vacances scolaires sont le moment idéal pour les mettre en place. À l’affut des discours du Président de la République ou de ses ministres, les français tremblent et espèrent. Cependant, la pandémie a appris aux citoyens à ne pas faire preuve de trop d’optimisme en la matière. Un couvre-feu à 16h, instauré pendant les vacances scolaires reste donc le scénario le plus attendu, à contre-cœur, par les français.