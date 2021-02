Vacances scolaires de Février : Allons nous vers un reconfinement pour lutter contre cette pandémie

Les vacances scolaires seront-elles étendues dans le tenter pour faire face au développement des variants du coronavirus ? LdPeople vous donne tous les détails.

Les autorités vont-elles étendre la durée des vacances scolaires pour faire face à la crise de la Covid-19. Les vacances scolaires de février viennent de commencer pour certains et ne vont pas tarder à arriver pour d’autres. Et jusqu’à présent, le gouvernement n’a pas acté de décisions particulières sur le sujet. Les Français et les Français sont vraiment dans l’expectative. Certains commencent à être las de cette situation qui dure déjà depuis longtemps.

Vacances scolaires: La population française dans le flou

Les Français sont dans le doute face à la crise sanitaire du moment. Ce qui est certain, c’est que les vacances scolaires auront un parfum particulier. Ainsi, le gouvernement maintenait le suspense quant à un éventuel confinement, qui n’a finalement pas été décidé. Ce n’est toujours pas le cas. Les Français ne semblent pas favorables à un nouveau confinement selon plusieurs sondages. Pour le moment, il n’est pas à l’ordre du jour. Mais le gouvernement s’adaptera à la situation. Si les conditions sont réunies, le confinement est une option. Ce serait terrible au niveau économique.

Les scientifiques favorables à une prolongation des vacances

Les médecins de leur côté ont indiqué au gouvernement de prolonger dans le temps la durée des vacances scolaires. Pour le moment, on ne sait absolument pas ce qui va se décider. Les échanges entre le gouvernement et les scientifiques semblent tourner au bras de fer. Emmanuel Macron a eu des accrochages avec des membres du conseil scientifique. Les médecins se montrent favorables à un reconfinement. Les enseignants donnent aussi de la voix et explique que les cas se multiplient.

Prolonger les vacances : une bonne solution ?

Prolonger les vacances scolaires est-il une bonne option ? Pour les professionnels du tourisme, c’est sûr. Un grand nombre de Français ont pris la décision de ne pas prendre la route des vacances jusqu’à présent. Mais, ils pourraient revoir leur position si les congés scolaires étaient prolongés. Il est difficile de faire des projets car le gouvernement ne donne pas de tendance. Dans le cadre scolaire, les cas de Covid-19 se multiplient. Les enseignants risquent d’être de plus en plus en colère face à cette situation. Deux zones sont pour le moment en vacances et la troisième le sera la semaine prochaine. Les autorités sanitaires suivent de près la situation et prendront les décisions adéquates.

Vacances scolaires: Des spécificités régionales

Certains territoires sont plus affectés par le Covid-19. Le gouvernement pourrait donc prendre des décisions locales ou régionales, notamment dans l’est de la France. Pour le moment, rien n’est décidé. Le gouvernement s’adapte au jour le jour. Le conseil de défense est l’instance où beaucoup de choses se décident. Plusieurs ministres prennent part à cette réunion. Il faut être réactif et prendre les décisions pour pouvoir soulager les services hospitaliers qui peuvent débordés par l’afflux massif de malades.