Vacances scolaires de la zone A: Le gouvernement pourrait les annuler ou les modifier!

Vacances scolaires: C’est une information qui a fait frémir de nombreuses familles : d’après plusieurs rumeurs, une intervention du gouvernement pourrait entraîner une modification des vacances scolaires si la situation sanitaire change. LdPeople vous raconte tout !

Pour le moment, Jean Castex n’a pas annoncé de modification des dates des vacances scolaires. Ainsi, très préoccupés, de nombreuses familles ont décidé de prendre la route des vacances, depuis samedi 6 février. Mais le gouvernement pourrait décider modifier les vacances, voire de les annuler tout simplement dans les prochaines heures ou les prochains jours ! Les autorités scrutent les chiffres des contaminations en permanence.

Les rumeurs circulent activement sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, les internautes relayent des rumeurs qui expliquent qu’un confinement pourrait avoir lieu car l’épidémie de Covid-19 est très active en ce moment dans certains territoires. Emmanuel Macron est très impliqué dans la gestion de cette crise. Il pourrait décider de prendre des mesures drastiques si nécessaires. Le gouvernement est très vigilant. Et l’hypothèse d’une annulation possible des vacances scolaires est une probabilité parmi d’autres.

Les élèves sont inquiets, les parents aussi !

Les écoliers comme les parents sont très inquiets concernant les scénarios qui se dessinent. Certaines familles sont déjà parties, d’autres s’apprêtent à le faire. Dans le monde de la restauration et de l’hôtellerie, l’inquiétude et la colère est présente. De nombreux acteurs du secteur ont malheureusement déjà fait faillite. Malgré les aides de l’Etat, cette crise sanitaire sans précédent a fait de gros dégâts. Interrogés dans les médias, les chefs sont très remontés contre le gouvernement. Certains ont même pris le risque d’ouvrir quand même leur restaurant malgré les interdictions. Ils s’exposent à de lourdes sanctions mais veulent alerter l’opinion publique face à cette situation inédite.

Dans la course contre la montre que nous menons contre la diffusion des variants, rien ne relève du détail. Tests spécifiques, contact tracing immédiat, accompagnement renforcé de l’isolement. Et surtout, respect des gestes barrières, partout, tout le temps. pic.twitter.com/73paCnkViK — Olivier Véran (@olivierveran) February 4, 2021

Le secteur du tourisme face à la crise

Les acteurs du tourisme comptaient beaucoup sur les vacances scolaires pour faire rentrer un peu de trésorerie mais cela s’annonce très fragile pour les professionnels, surtout si le gouvernement décide d’annuler brutalement les vacances scolaires pour la zone A ou pour les autres zones également. Dans les ministères, les rumeurs circulent abondamment. Les informations sont souvent contradictoires et les médias sont un peu désorientés. Les scientifiques poussent les hommes politiques à un reconfinement mais les ces derniers sont très hésitants à cause du coût économique et social très lourd lié à cette décision. Il y a aussi l’aspect psychologique qui est important.

En dernier ressort, le gouvernement et le chef de l’Etat pourrait prendre la décision radicale d’annuler les vacances scolaires. Les professionnels de la montagne redoutent fortement cette décision. En effet, ceux-ci doivent déjà s’adapter à la fermeture des remontées mécaniques qui pénalisent déjà beaucoup le secteur. Le chef de l’Etat ou Jean Castex sont susceptibles de prendre la parole à n’importe quel moment si la situation l’exige. Les Français et les Françaises ne peuvent absolument pas faire de projets et c’est très pénible. Impossible de se projeter.