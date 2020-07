Vacances: un reconfinement terrifiant pour une partie des Français, Le danger est très élevé

L’arrivée d’une deuxième vague est certainement une des plus grandes craintes du gouvernement en ce moment. Avec les vacances d’été, les restaurants et hôtels ont besoin de cette saison, c’est pourquoi Jean Castex affirme ne pas penser à un reconfinement général, mais plutôt à un plan ciblé. Explications.

Un plan de reconfinement ciblé pour les vacances d’été

Il a été surnommé « monsieur déconfinement » de la première vague, aujourd’hui il pourrait être l’acteur d’un éventuel reconfinement pendant les vacances d’été si tout se passait mal en France : « Je viens dans le sens de la mission qui m’a été confiée, avec la volonté de préparer la France à une éventuelle deuxième vague mais surtout en préservant, la vie, la vie économique, la vie sociale », a déclaré Jean Castex il y a quelques jours sur les ondes de RMC. Il souligne ainsi que le pays ne pourrait pas supporter un second coup d’arrêt national.

🇫🇷 FLASH – « Un plan de #reconfinement ciblé est prêt » en cas de 2e vague du #coronavirus en France, selon le Premier ministre. Jean #Castex indique qu’il n’y aura pas de #confinement comme en mars. « Le #COVID19 est toujours là, mais l’état anticipe ». (BFM) #Deconfinement — Conflits (@Conflits_FR) July 8, 2020

En effet, Jean Castex affirme que la France ne pourra pas se confiner comme c’était le cas en mars dernier, mais qu’il avait déjà un plan en cas de reconfinement : « Nous n’allons pas pas faire un éventuel reconfinement comme on a fait celui de mars. Déjà parce qu’on a appris, ensuite parce qu’un reconfinement absolu aurait des conséquences terribles, donc on va cibler« . Il faut don savoir que si un cluster devait être identifié, ce serait uniquement la zone avec un périmètre plus ou moins large qui serait concerné par ce reconfinement durant les vacances d’été.

Il ne faut pas oublier les gestes barrières

Après deux mois de confinement, les français ont envie de revivre mais il ne faudrait pas oublier l’essentiel : le virus est toujours présent. En plus, en cas d’aggravation, tout pourrait aller très vite, puisque un décret paru le 10 juillet dernier, qui avait rendu possible l’obligation du port du masque, peut permettre au gouvernement, même hors état d’urgence sanitaire, de limiter les déplacements ou de fermer les commerces dans une zone définie. Pour que cela n’arrive pas, il faut respecter les gestes barrières, à savoir porter le masque, éviter de se serrer la main, de se faire la bise et de tenter de rester à 1m de distance.

Coronavirus: Jean Castex parle d’une « éventuelle deuxième vague » et d’un plan de reconfinement « ciblé » https://t.co/TqJ7dPoV6K — RMC (@RMCinfo) July 8, 2020

Vous devez également désinfecter vos mains avec du gel hydroalcoolique ou adopter le savon traditionnel si vous le pouvez. Toussez ou éternuez bien sûr dans votre coude ou un mouchoir à usage unique. Si Olivier Véran a affirmé trouver cela normal que les Français aient envie d’oublier le confinement, il déclare qu’il ne faut pas oublier le principal:

« Les Français ont besoin de vacances, ils ont envie d’oublier. Qu’ils oublient le confinement, qu’il y ait un travail de résilience, c’est normal, mais il y a une chose qu’ils ne doivent pas oublier, ce sont les gestes barrières. On ne doit pas oublier le fait que le virus circule« .