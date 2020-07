Vacances URGENT: la France se prépare à un nouveau reconfinement! Les circonstances dégénèrent graves !

Vacances d’été riment normalement avec farniente et détente. Mais les vacances d’été 2020 présentent tous les aspects du scénario catastrophe. Un scénario qui n’est pas sans rappeler celui du mois de mars dernier. Celui qui a poussé la France entière au confinement. En effet, l’épidémie mondiale se renforce sur le territoire et le gouvernement se prépare à mettre en place des actions pour protéger les hôpitaux de la rupture qu’ils avaient connu pendant le confinement du mois de mars. Les détails dans cet article.

Les vacances d’été pourraient être interrompues par la pandémie

Le Président de la République, Emmanuel Macron, n’hésite pas à employer le vocabulaire adapté. Il ne fait pas de détours. Vacances d’été ou pas, il sera prêt à prendre les décision qui s’imposent pour protéger la santé de ses concitoyens. Et il envisage donc un nouveau confinement général du pays si la situation sanitaire l’exige. Dans une moindre mesure, Jean Castex, le nouveau Premier ministre, évoquait la possibilité d’appliquer des mesures de confinement ciblées sur le territoire. Mais encore une fois, ce genre de décisions dépendent de la situation actuelle du pays. Les décisions sont alors prises rapidement en fonction de l’évolution tout aussi rapide des données sur le virus en France.

🇫🇷 FLASH – « Un plan de #reconfinement ciblé est prêt » en cas de 2e vague du #coronavirus en France, selon le Premier ministre. Jean #Castex indique qu’il n’y aura pas de #confinement comme en mars. « Le #COVID19 est toujours là, mais l’état anticipe ». (BFM) #Deconfinement — Conflits (@Conflits_FR) July 8, 2020

Une des mesures prises rapidement est celle de l’obligation du port du masque dans les lieux publiques. Cette mesure devait s’appliquer le 1er août mais voilà qu’elle est entrée en vigueur le 20 juillet dernier. Cette précipitation n’est peut-être pas si rassurante que cela à propos de la situation de la France par rapport à la pandémie.

Dans les prochaines semaines, le port du masque sera obligatoire dans tous les lieux publics clos. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2020

#COVID19 | Dès demain, le port du masque sera obligatoire dans les lieux publics clos.

Sauver des vies, protéger les plus vulnérables, réduire la circulation du virus : c’est de notre civisme que dépend la santé de tous.

La mobilisation du Gouvernement est totale. pic.twitter.com/xm0vOqZUHG — Jean Castex (@JeanCASTEX) July 19, 2020

La France et l’Europe inquiètent les experts de la santé.

Les experts de la santé sont alarmés par l’évolution de la pandémie. Selon nombreux d’entre eux, une deuxième vague est inévitable et ont peur d’un deuxième confinement. Elle pourrait donc arriver en octobre d’après les spécialistes, mais pour d’autres elle va survenir plus tôt que prévu. Pire, elle pourrait prendre de court les gouvernements européens. Selon ces derniers, la deuxième vague pourra toucher l’Europe dès le mois d’août et avoir un confinement. Car des zones particulières, des zones touristiques, sont en proie à une recrudescence de cas de COVID-19. C’est notamment le cas de la région PACA et de celle de la Bretagne pour la France. confinement

Pour le gouvernement français, ce serait exposer la population a de trop grands risques que d’exclure le scénario d’un nouveau confinement. Malgré l’incitation au respect des gestes barrières, ces derniers pourraient devenir insuffisants à la régulation de la pandémie sur le territoire. La possibilité que nous ne puissions pas profiter des vacances d’été pendant le mois d’août est alors bien réelle. Impossible de savoir précisément quel sera le scénario retenu. Mais celui est certain c’est que le gouvernement français met tout en place pour ne pas se faire prendre de court. Il est donc prêt à intervenir dès maintenant pour des actions de confinement, générales ou ciblées.