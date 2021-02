Vaccination en Ehpad: des gestes barrières encore pour plusieurs mois

La vaccination des personnes dans les Ehpad a été la priorité de la campagne de vaccin. Malgré le fait que cela soit rassurant, le représentant des directeurs d’établissements prévient qu’il faudra rester prudent encore plusieurs mois. Maintenir les gestes barrières malgré les vaccins reste impératif à l’heure actuelle. LDPeople vous rapporte ici l’intervention de Roamin Gizolme, le directeur de l’association des directeurs au service des personnes âgées.

La vaccination en Ehpad avance mais n’empêche pas les précautions

Romain Gizolme était interviewé sur Franceinfo ce 7 février dernier. Il précise que les gestes barrières sont toujours d’actualité malgré les nombreuses vaccinations dans les Ehpad. Le taux de 80% des résidents à été atteint en terme de vaccination. Certains des résidents ont même reçu leur deuxième dose de vaccin. Néanmoins, ce n’est pas encore demain que nous pourrons dire au revoir aux gestes barrières avec nos aînés. La prudence est de mise ainsi que la patience, comme depuis le début de la pandémie.

La vaccination dans les Ehpad est en bonne voie et très bien organisée. Mais gagner du temps reste l’une des principales demande de l’opinion publique. Les campagnes ne vont pas assez vite pour envisager un été serein par exemple. Les professionnels de la santé font de leur mieux pour accélérer la cadence mais les objectifs préalablement fixés ne sont, et ne seront, pas atteints. Cependant ils ne baissent pas les bras. Bien au contraire, ils sont d’autant plus engagés à faire ce qu’il faut.

Un retour à la normal qui se fait languir

Pour autant, Romain Gizolme précise, toujours au micro de Franceinfo, que le vaccin n’empêchera pas les gestes barrières de se maintenir. Avec l’arrivée de plus en plus visible des variants, les Ehpad font le maximum pour les empêcher d’entrer. En effet, la réponse des vaccins quant aux variants du virus reste floue. La sortie de la crise sanitaire n’est pas encore pour tout de suite.

Les résidents des Ehpad sont tout de même satisfaits de pouvoir de nouveau recevoir des visites. Pour que le personnel puisse contrôler le respect des gestes barrières, ce sont dans des salles partagées que sont reçus les visiteurs. Selon le directeur de l’association, il faudra respecter ces mesures strictement encore pendant plusieurs mois.

La vaccination dans les Ehpad et ailleurs pourrait néanmoins s’accélérer avec l’arrivée du vaccin d’AsrtaZeneca. Plus les vaccins seront répandus et plus le retour à la normal sera envisageable. En attendant, il faut rester très vigilant bien que la campagne de vaccination avance. Les réjouissances pleines et entières devront donc attendre. Le démarrage de la campagne de vaccination est déjà un succès en tant que tel. Personne n’aurait imaginé pouvoir délivrer un vaccin en un an après le début de la pandémie. Mais avant de sabrer le champagne et de considérer la pandémie derrière nous, il y a encore du chemin.