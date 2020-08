Vaimalama Chaves fait rire les internautes avec une photo d’elle et de son amoureux

Vaimalama Chaves est une jeune femme pleine de talents. Connue du grand public pour avoir été élue Miss France 2019, elle est aussi une mannequin, une musicienne et une chanteuse. Plus encore, elle compose de la musique et écrit ses textes également. Ses fans se comptent par centaines de milliers. Sur Instagram, ils sont plus de 600 000. Vaimalama Chaves va parvenir à les faire rire grâce à une photo d’elle en compagnie de son prince charmant. Mais au-delà de l’image qu’elle partage, c’est davantage la description de cette dernière qui suscite l’hilarité.

Vaimalama Chaves a un homme dans sa vie

Vaimalama Chaves n’est plus un cœur à prendre depuis quelques temps. Ses fans s’en aperçoivent grâce à des photos que l’ancienne Miss France partage sur son compte Instagram. Mais il est encore difficile d’identifier formellement le chanceux qui l’a séduit. En effet, ses fans sont en nombre à éprouver de la jalousie à cet égard. Ils voient leurs rêves de partager la vie de Vaimalama Chaves s’évanouir avec un pincement au cœur. Cependant, la reine de beauté ne les laisse pas se morfondre. Elle rayonne de joie de vivre et son bonheur va venir se répandre chez ses fans à la vitesse de l’éclair. En effet, le compte Instagram de Vaimalama Chaves est une vrai bouffée d’air. Entre mer et montagnes, elle n’oublie jamais son sourire lorsqu’elle change de décor. Ni même son humour aux vues de sa dernière publication.

Ses fans sont hilares devant sa dernière publication Instagram

La dernière publication en date de la jeune femme est en effet celle qui va beaucoup amuser ses fans. Elle est installée sur le dos de son mystérieux amoureux, tous les deux en maillots de bain et baignant dans une mer transparente. Autour d’eux, des raies immenses se promènent. Et c’est grâce à elles que Vaimalama Chaves va trouver l’inspiration de faire un jeux de mots bien trouvé. En effet, elle va décrire sa publication du 7 août dernier en posant une question cocasse à ses abonnés. Elle va leur demander combien de raies ils comptent sur la photo. Ce qui est amusant, c’est que la position de la jeune femme pourrait laisser croire que ses fans pourraient en compter une de plus.

Le bel inconnu n’est pas encore démasqué

Dans les lagons bleus de Bora Bora, Vaimalama Chaves ne perd pas son humour. Ses fans sont alors complètement sous le charme de la jeune femme. En effet, elle est belle, charmante, amoureuse, souriante et drôle par dessus le marché. Un parti idéal pour tous les jeunes hommes qui suivent les aventures de Vaimalama Chaves. Mais, encore une fois, elle n’est plus un cœur à prendre. Elle a laissé un beau jeune homme dérober le sien et cela semble lui donner encore davantage de charisme. Car l’amour transcende les âmes et les plus belles personnes sont bien celles qui respirent les embruns de l’amour. Cependant, personne de sait encore précisément qui est le bellâtre qui a la chance de partager sa vie. Les rares images qui les montrent tous les deux ne laissent pas à ses fans le loisir de découvrir son visage.

Entretenir le mystère, un des secrets de l’amour durable ?

Dans cette photo que Vaimalama Chaves partage le 24 juin dernier, son amoureux et elle s’embrassent en portant un masque. De plus, ils sont en contre-jour. Impossible alors de deviner le visage de son prince charmant. Mais quelques-uns de ses fans tentent de deviner qui il est. Certains diront alors qu’il s’agir de Valentin Lucas, et d’autre diront qu’il n’est autre que Nicolas Fleury. L’un comme l’autre sont de grands et beaux bruns ténébreux qui collent avec la silhouette du personnage mystérieux. Mais Vaimalama Chaves ne donnera aucun indice ni aucune confirmation. Son couple reste, pour l’heure, dans le domaine de sa vie privée.

Vaimalama Chaves n’oublie pas ses fans pendant ses vacances

L’ancienne Miss France sait que l’identité de son amoureux intéresse ses fans. Mais elle se réserve le droit de la garder pour elle et elle a bien raison. Elle profite de ses vacances à ses côtés mais n’oublie pas ses fans pour autant. Le mystère autour de son prince ne viendra pas l’empêcher de partager des clichés superbes sur son compte Instagram. Toutes les images de la jeune femme sont éblouissantes. Paysages ou photos d’elle, ses abonnés sont subjugués par son charme et ses multiples talents. Pour eux, elle est donc aussi belle intérieurement qu’extérieurement. Et c’est là certainement le plus beau des compliments à faire à une femme.

Les futurs publications de la belle promettent d’être éblouissantes

Vaimalama Chaves n’a pas finit d’étourdir les internautes. Car les images suffiraient à nous donner le tournis. Mais voilà qu’elle y ajoute des textes bourrés d’humour. Ses qualités personnelles et ses traits de caractères la rendent donc encore plus sympathique aux yeux de ses fans. Les images de ses vacances n’ont alors pas finit de nous vendre du rêve. D’autant qu’elle profite de la mer dans un décor dont tout le monde parle lorsqu’il parle de voyage de rêve. Bora Bora, Tahiti, Papeete et toute la Polynésie française reste un cadre qui laisse rêveurs les amoureux de nature et de lagons bleus. En effet, la jeune femme en connaît tous les secrets puisqu’elle est y née.