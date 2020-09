Valérie Bègue en couple : l’ex Miss France présente son nouveau chéri

Ce samedi 16 septembre, sur Instagram, Valérie Bègue a officialisé sa relation avec son nouveau compagnon en partageant une photo de leur couple échangeant un baiser. Explications.

Valérie Bègue présente son nouveau compagnon

Il y a quelques jours, Valérie Bègue en a profité pour révéler l’identité de celui qui fait battre son coeur. En effet, l’ancienne Miss France a partagé une photo sur son compte Instagram où on peut voir les deux tourtereaux échanger un langoureux baiser sous le soleil de Farol da Nazaré, au Portugal. En fouillant un peu, on découvre que le nouveau chéri de la jeune femme se nomme : George Yates, l’actuel directeur des relations stratégiques de l’entreprise We Work. Cette structure met à disposition de locaux et de services de coworking implantée dans le monde entier.

Ver esta publicación en Instagram 35🎈 Una publicación compartida de Valérie Bègue (@valerie.begue) el 26 Sep, 2020 a las 11:23 PDT

Valérie Bègue aura ainsi mis du temps avant d’accepter de montrer son nouveau chéri. Il faut dire qu’elle a vécue une séparation avec Camille Lacour, avec qui elle a eu leur fille Jazz. Malgré son divorce, les deux ex sont restés en bons termes : “C’est un homme qui a compté énormément dans ma vie. On a été marié, on a eu une fille ensemble… L’histoire est terminée, pour autant je garde énormément de respect et de tendresse pour Camille. Et je sais que c’est réciproque. Il est mon ami. Si tous les couples pouvaient se séparer ainsi...”. Une chose est certaine, la jeune femme peut profiter pleinement de son histoire d’amour maintenant.

Valérie bientôt dans Camping Paradis

Ce jeudi 24 septrembre, Linda Hardy, Miss France en 1992 a fait une révélation sur le prochain casting de Camping Paradis. Celle qui campe Clémentine Doucet dans “Demain nous appartient” depuis 2018, a déclaré que pour le temps d’un épisode, elle allait faire équipe avec Valérie Bègue : “J’ai le plaisir de vous annoncer que c’est avec la magnifique Valérie Bègue que je partagerai, entre autres, l’affiche d’un prochain ‘Camping Paradis’ qui devrait beaucoup vous plaire”. Une nouvelle particulièrement réjouissante pour les fans.

Ainsi, les internautes ont pris le temps de commenter la nouvelle avec bienveillance : “Un bel épisode à venir”, “Superbe nouvelle”, “Hâte de voir cela” pouvait-on notamment lire en commentaires du post Instagram. Si, les téléspectateurs de la première chaîne ont l’habitude de voir jouer Linda Hardy, ce sera une première pour Valérie Bègue, qui pour l’instant n’a eu qu’une petite expérience en 2009 dernier dans la série “Seconde Chance”. Pour l’heure aucune date de diffusion n’a été communiqué concernant la douzième saison de “Camping Paradis”. Affaire à suivre.