Valérie Bénaïm “au bout de sa vie”… elle souffre le martyre, Cyril Hanouna nous donne des nouvelles

Déjà absente en septembre et en octobre dernier à cause de problèmes de santé, la Valérie Bénaïm est à nouveau souffrante en cette fin d’année. LD People vous explique de quoi souffre réellement la célèbre chroniqueuse de l’émission de C8.

Valérie Bénaïm souffre d’un nouveau blocage du dos

Sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“, Cyril Hanouna est revenu sur les questions que se posait les internautes. Depuis quelques temps on ne voit plus Jean-Michel Maire et Valérie Bénaïm autour de la table des chroniqueurs. Pour le premier, selon l’animateur, c’est à cause de la Covid-19 : “Jean-Michel est fatigué, il est malade. On ne va pas se mentir, il a la Covid. Ce n’est pas une honte ! Il est très fatigué. Il l’a pour la deuxième fois. Dès qu’il ira mieux, il reviendra parmi nous. Mais là pour l’instant, il est fatigué. On pense très fort à lui parce qu’on l’adore”.

Valérie Bénaïm souffre le martyre : la chroniqueuse de Cyril Hanouna est “au bout de sa vie”… https://t.co/GKFwXT5wFM — Douchin Francoise (@DouchinF) December 9, 2020

De son côté, Valérie Bénaïm est à nouveau bloqué du dos : “Je l’ai eu ce week-end, elle était au bout de sa vie” a notamment déclaré Cyril Hanouna. Géraldine Maillet, sa meilleure amie va plus loin ensuite et explique également à son sujet : “Elle est bloquée elle ne peut plus bouger“. Elle ajoute ensuite, un peu inquiète qu’elle ne pouvait même plus vraiment bouger :”Pat a du la porter pour la mettre dans le lit, ah oui oui vraiment elle est très très mal, elle souffre le martyre“.

Une année 2020 difficile

Le blocage de dos de Valérie Bénaïm vient ternir une année déjà compliquée pour la star de télé. En effet, la jeune femme a notamment était victime d’agressions verbales depuis une prise de position contre le rappeur Freeze Corleone sur le plateau de “Touche pas à mon Poste“. La chroniqueuse a eu beaucoup de mal à s’en remettre : “Je vous dis tout. Valérie voulait un peu se reposer parce que, elle a été très marquée par tout ce qui s’est passé en début d’année et toutes les insultes qu’elle a reçu sur les réseaux sociaux” a notamment dit Cyril Hanouna.

« Elle voulait se reposer » à propos de l’absence de Valérie Bénaïm dans #TPMP — C8 (@C8TV) December 8, 2020

Heureusement pour elle, elle peut compter sur le soutien de certaines personnes. Ainsi, des internautes ont souhaité un bon rétablissement à la chroniqueuse : “Enfin il a donné des nouvelles de Valérie, ça me fait trop de peine pour elle mais je le sentais qu’elle allait mal après cette polémique, elle mérite pas ça“, “Très bon rétablissement Valérie, j’espère que vous allez vite vous remettre. Je pense bien à vous, gros bisous mimi. A très bientôt dans TPMP” pouvait-on notamment lire dans les commentaires sur les réseaux sociaux.