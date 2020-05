Valérie Bénaïm malade, elle dévoile les raisons médicales pour lesquelles elle est absente

Valérie Bénaïm a récemment été victime d’un malaise en plein direct. La raison en est une intervention qui a nécessité une anesthésie. Souffrante des dents, elle a présumé de ses forces et n’a pas pu terminer l’émission sans tomber dans les pommes. le lendemain elle était de retour en plateau et rassurait les téléspectateurs de C que du kif quant à son état de santé. Mais le sur-lendemain, le 19 mai, elle a brillé par son absence. Valérie Bénaïm n’a pas pu assurer son poste sur le plateau de Cyril Hanouna aux côtés de ses collègues chroniqueurs. Mais pour la remplacer, les fans ont eu la surprise de découvrir un nouveau venu : Jean-Pascal Lacoste.

Valérie Bénaïm, la grande absente de C que du kif

Cyril Hanouna, fidèle à lui-même, n’a pas hésité à taquiner Valérie Bénaïm sur les raisons de son absence. La journaliste ne pouvait pas assurer sa présence dans C que du kif alors qu’elle venait de retourner chez son dentiste. D’après Cyril Hanouna, elle aurait perdu toutes ses dents. C’est évidemment une blague que lui fait son ami. En réalité, elle ne pouvait pas reprendre le risque qu’elle avait pris lors de sa dernière intervention dentaire. Visage enflé et fatigue sont les lots des interventions dentaires qui nécessitent une anesthésie. Après quelques remarques de Cyril Hanouna qui ne manquent pas de faire rire les chroniqueurs en plateau, c’est au tour du nouvel arrivé de concentrer l’attention de l’équipe.

Jean-Pascal Lacoste rejoint les chroniqueurs de l’émission C que du kif pour le meilleur et pour le pire. Une entrée saluée par les chroniqueurs de Cyril Hanouna. Tour à tour ils donnent leur avis sur le choix de Cyril Hanouna de faire de Jean-Pascal Lacoste un membre de l’équipe. Et ils sont tous très enthousiastes. Le tempérament de Jen-Pascal Lacoste correspondrait parfaitement au reste de la bande. Selon eux, il est un ajout idéal à l’ambiance de l’émission. Il prend alors la place de Valérie Bénaïm le temps de sa convalescence. Car Valérie Bénaïm n’est pas remplacée définitivement et elle sera de retour dès le lendemain, le 20 mai.

Des raisons de santé imposent à Valérie Bénaïm de s’absenter, mais elle compte bien revenir en pleine forme

Valérie Bénaïm fait part de son retour sur Instagram. Elle prend le temps d’adresser un message à ses abonnés pour les rassurer sur son état de santé. Mais aussi et surtout pour les remercier des innombrables messages qu’elle a reçu. Des messages de soutiens, d’encouragements et qui lui montrent à quel point elle a pu leur manqué pendant son absence. Valérie Bénaïm ne cache aucunement les raisons de son absence. Elle explique même que le prochain rendez-vous sera dans 15 jours. Valérie Bénaïm prévient donc déjà ses fans qu’elle risque de s’absenter à nouveau pour des raisons de santé.

Les téléspectateurs de C que du kif prennent des nouvelles de la journaliste

Les fans de Valérie Bénaïm s’empressent dans les commentaires de cette publication. Ils tiennent tous à lui souhaiter du courage pour la suite de ses interventions dentaires. De plus, ils la comblent de compliments en tout genre. Sur ses lunettes, sur ses cheveux mais aussi sur son attitude à la télévision. Beaucoup sont ceux qui soulignent la ligne de conduite de la journaliste. Valérie Bénaïm est en effet une personne sincère, entière et avec des principes. Elle est capable de porter des jugements francs mais justes avec ce en quoi elle croit. Ce sont les raisons principales qui font que ses fans l’adorent. Ils sont aussi très heureux de savoir qu’ils pourront l retrouver à son poste dans l’émission de Cyril Hanouna. C que du kif rassemble d’avantage que Ce soir chez Baba.

La fin du confinement n’est pas un retour à la normal, Valérie le sait bien

En effet, la levée des mesures de confinement ont fait du bien à la télévision. Les tournages reprennent et C que du kif devient la digne remplaçante de Touche Pas à Mon Poste. Car C que du kif a vu le jour dès le 11 mai. Et même si le confinement est terminé, les mesures de distanciation sociale et les gestes barrières perdurent et s’appliquent partout. Valérie Bénaïm pense d’ailleurs à rappeler à ses fans de faire preuve de prudence. Entre la fin du confinement et le retour des beaux jours, certains seront tentés de faire comme si la pandémie n’existait pas.

Et c’est là que le danger est grand. Car le virus n’a pas disparu, nous sommes seulement en train d’essayer de vivre avec pour reprendre une activité économique dans le pays. De plus, prendre ces mesures post-confinement à la légère reviendrait à prendre le risque de subir une deuxième vague de contagion. Si nous ne voulons pas retourner en confinement pendant plusieurs semaines, nous devrons continuer de faire très attention.

Valérie Bénaïm est consciente des risques et n’en prend pas avec la pandémie. Elle porte son masque et rappelle les règles autant que possible sur les réseaux sociaux. Alors restons prudents, pour nous et pour les autres.