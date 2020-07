Valérie Benaïm méconnaissable, le cliché qui fait le buzz sur les réseaux sociaux !

Pour les téléspectateurs assidus, Valérie Benaïm est une personnalité bien connue. Sur C8, elle est tour à tour chroniqueuse et présentatrice d’émission. Elle est toujours très apprêtée et maquillée. La journaliste a dévoilé un cliché d’elle au naturel qui a fait un gros buzz.

Avec la période de confinement, plusieurs sondages indiquent que les Françaises se maquillent moins. De nombreuses femmes ont trouvé des avantages à laisser reposer leur peau et revenir à quelque chose de plus naturel. C’est aussi le cas de la journaliste vedette de C8, qui officie notamment comme chroniqueuse dans l’émission TPMP.

Valérie Benaïm sans artifice

A la télévision, les personnalités de la télévision sont toujours maquillées par des professionnels avant de venir sur un plateau. Cela est lié aux éclairages. Quand les stars n’ont pas de maquillage, la différence est parfois importante et il est quelque fois difficile de les reconnaître, c’est par exemple le cas de l’actrice Eva Longoria. On pourrait aussi citer les chanteuse Beyonce ou Rihanna. Les fans sont habitués de les voir avec une peau parfaite. Mais sans maquillage, les imperfections se révèlent. Lorsque l’on peut voir Valérie Benaïm sans maquillage, dans un cliché posté récemment sur Instagram, on se dit qu’elle est aussi très belle sans artifice.

Des cheveux frisés et pas de maquillage

Sur le cliché posté sur les réseaux sociaux, on la voit avec ses cheveux frisés et sans aucun maquillage. Le résultat est tout aussi convaincant qu’avec du maquillage. Elle reste très belle et vraiment élégante. En dessous de la photo, l’animatrice a indiqué qu’elle se reposait en ce moment durant cette trêve estivale et qu’elle en profitait pour avoir les cheveux lâchés. Valérie Benaïm est très active sur les réseaux sociaux et poste de nombreuses photos.

Un compte Instagram très actif

Les commentaires des internautes ont été très positifs suite à cette photo postée sur Instagram. Les abonnés sont aussi très étonnés de la voir de cette façon, en particulier avec ces cheveux bouclés que l’on ne voit quasiment jamais. La journaliste profite de l’été pour se ressourcer avant de revenir aux côtés de Cyril Hanouna à la rentrée. Son compte Instagram est très fourni et elle a une communauté de fans sur les réseaux sociaux. Elle montre, par exemple, son chien.

Valérie Benaïm change aussi très régulièrement de look. Elle porte souvent des lunettes de forme carrée et les cheveux défrisés. Elle aime mettre des tenues chics et élégantes. Ses plus fidèles admirateurs ont été ravis de la découvrir de cette manière. Avec Instagram, Valérie Benaïm parvient à garder le contact avec de nombreux fans. Cela créé indéniablement plus de proximité. A la rentrée, un nouveau défi sera à relever pour Valérie Benaïm car Cyril Hanouna va mettre au point de nouveaux concepts pour faire face à une concurrence toujours plus féroce. Le confinement a entraîné une baisse des audiences des émissions animées par Cyril Hanouna qui a eu un peu de mal à s’en remettre.