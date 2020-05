Valérie Bénaïm tombe dans les pommes en direct sur C8 (VIDÉO)

Valérie Bénaïm anime C’est que de la télé et est aussi chroniqueuse pour Touche Pas à Mon Poste. Les émissions de télévision reprennent du service progressivement depuis la levée des mesures de confinement. Parmi les plus réactifs, on compte évidemment Cyril Hanouna. Présent en direct dès le 11 mai, lui et son équipe lancent C que du kif ! pour remplacer Touche Pas à Mon Poste le temps de la crise sanitaire. Ses chroniqueurs en plateau sont réduit en effectif de six personnes afin de respecter les gestes barrières. Ils font des roulements d’une semaine à l’autre pour pouvoir faire participer tout le monde. Cette semaine, nous avons donc eu le plaisir de retrouver Valérie Bénaïm aux côtés de Cyril Hanouna. Mais cette dernière tombe dans les pommes, victime d’un malaise, pendant l’émission.

Valérie Bénaïm tombe dans les pommes en direct dans C que du kif !

Nous sommes alors le 13 mai lorsque Valérie Bénaïm ne peut plus assurer le direct. Cyril Hanouna l’installe sur un canapé pour qu’elle reprenne ses esprits. Le public n’a pas pu voir Valérie Bénaïm se trouver mal. En effet, nous la découvrons dans cet état de malaise en revenant sur le plateau après la diffusion d’une vidéo. Toute l’équipe en plateau est très concernée par son état.

Mais Cyril Hanouna rassure immédiatement tout le monde sur la santé de Valérie Bénaïm. En effet, son malaise est la conséquence de causes connues. Pas la peine donc d’appeler les pompiers, Valérie Bénaïm doit simplement se reposer un peu. Il se trouve que la journaliste est allée chez le dentiste dans la matinée. Et elle a été anesthésiée pour recevoir des soins. Les effets de l’anesthésie ne sont peut-être pas complètement dissipés et il est courant qu’ils entrainent de la somnolence.

Le malaise de la chroniqueuse inquiète les fans et l’équipe en plateau

Valérie Bénaïm a visiblement cru pouvoir assurer le direct mais se retrouve allongée à reprendre ses esprits. Elle trouve tout de même la force de rassurer sa mère qui doit la regarder à al télévision. Même si cette événement est inquiétant, Cyril Hanouna sait rebondir pour faire remonter l’ambiance de l’émission. Pour lui, il n’y aucune raison que cela l’empêche de travailler. Ainsi, il utilise même le malaise de Valérie Bénaïm pour la taquiner. Valérie Bénaïm et Cyril Hanouna se connaissent depuis des années et sont bons amis. Le présentateur de C que du kif ! se permet alors des familiarités avec la journaliste. Il lui propose notamment de lui faire du bouche-à-bouche si elle le souhaite.

Valérie Bénaïm tente de se reprendre et demande à manger un morceau de sucre. En reprenant rapidement des forces, elle pense être capable de se lever du canapé du décor pour rejoindre sa place. Mais encore une fois, elle est trop faible pour tenir debout. Et Cyril Hanouna et Valérie Bénaïm rassurent de nouveau le public. Les téléspectateurs inquiets sont légion et sans petits mots de leur part, ils auraient envoyé des équipes médicales. Valérie Bénaïm remercie d’ailleurs le lendemain, tous les fans de l’émission qui se sont empressés de lui demander de ses nouvelles.

Merci à tous pour vos adorables messages ! Je suis très touchée ! Une bonne nuit de sommeil et ça va aller 😉 Je vous embrasse de loin. Prenez soin de vous.🙏😘 — Valerie Benaim (@BenaimValerie) May 13, 2020

Un peu de repos et les aventures de C que du kif ! reprennent avec Valérie Bénaïm en pleine forme

C’est du repos dont avait semble-t-il besoin Valérie Bénaïm. Elle a donc pu finir la semaine comme il se doit. Le plateau de C que du kif ! en aura déjà vu de belles alors que l’émission a tout juste deux semaines. Entre les exploits sportifs remarqués de Kelly Vedovelli et cette histoire, l’émission fait parler d’elle. Cyril Hanouna se réjouit du retour en pleine forme de Valérie Bénaïm mais ne se prive pas de lui faire des petites blagues. En effet, il souhaite montrer à tous qu’il a pris de ses nouvelles rapidement. Mais lorsque celle-ci le remercie il s’empresse de résumer ce geste à la confirmation de la présence de Valérie Bénaïm pour l’émission du soir.

Cyril Hanouna et son équipe de chroniqueurs n’en manquent pas une pour faire rire le public. Même une histoire de santé peut être sujet de dérision. Heureusement que Valérie Bénaïm n’a aucune blessure à déplorer de ses malaises. Et surtout que la cause de ces derniers est connues. Car si Valérie Bénaïm s’était retrouvée aux urgences sans savoir ce qu’elle avait eu, nos chroniqueurs et Cyril Hanouna auraient certainement changé de ton.

Là où ça ne rigole pas, c’est pour les mesures d’hygiènes nécessaires

De plus, Valérie Bénaïm ne rit pas de tout. En effet, elle prend très au sérieux les recommandations gouvernementales. Le port du masque et le respect de la distanciation sociale sont des éléments essentiels à la protection de tous dans l’espace publique et en présence de personnes qui vivent hors de son foyer. Cyril Hanouna taquine Valérie Bénaïm mais ne rit pas non plus des mesures de sécurité en plateau. En effet, le décor est tout neuf et désinfecté après et avant chacune de ses utilisation. Les chroniqueurs ne sont que six et une seule personne fait office de public. Et tous les membres présents sont à distance raisonnable les uns des autres.