Valérie Bonneton – François Cluzet : découvrez pourquoi le couple a eu beaucoup de mal à se séparer

Valérie Bonneton et François Cluzet ont vécu une incroyable histoire d’amour pendant 13 ans. Mais quand ils ont convenu de se séparer, la décision a été très compliquée. Leur histoire a pris fin en pleine promotion du film « Les petits mouchoirs ». Tous deux faisaient partie du casting. Mais ce n’est pas pour ça que les deux ex ont connu des difficultés.

Ils ont filé le parfait amour dans la vie comme à l’écran. Qui pourrait rêver mieux ? Les deux comédiens se sont rencontrés en 1997. A cette époque, ils jouaient dans le film La Voie est libre. Sur le plateau, François Cluzet se rend compte de l’évidence : ils sont faits l’un pour l’autre.

Entre Valérie Bonneton et François Cluzet, un véritable coup de foudre

Avant Valérie Bonneton, l’acteur François Cluzet avait eu plusieurs histoires d’amours. La co-vedette d’Intouchables avait auparavant passé la bague au doigt à Chantal Perrin. François Cluzet avait vécu ensuite avec Marie Trintignant. Mais avec Valérie Bonneton, sa relation n’avait rien à voir. On peut parler d’un véritable coup de foudre. Entre eux, tout est allée très très vite !

Fous amoureux l’un de l’autre, les deux amoureux ne perdent pas de temps pour fonder une famille. En 2001, ils donnent naissance à un petit garçon qu’ils nomment Joseph. 5 ans plus tard, ils ont une fille, Marguerite. En quelques années, leur famille qui s’agrandit. Leur carrière s’étoffe également. Les deux comédiens connaissent un succès de plus en plus grand dans le 7e art.

De belles collaborations artistiques sur plusieurs films

Valérie Bonneton et François Cluzet renouvellent l’expérience de jouer ensemble devant la caméra. Ils se retrouvent sur le plateau de Janis et John puis de France Boutique. Leur dernière collaboration artistique se déroule sous la direction de Guillaume Canet pour le film Les Petits Mouchoirs.

Ver esta publicación en Instagram 😻 Una publicación compartida de François Cluzet (@f_cluzet) el 2 May, 2019 a las 12:35 PDT

La promotion du film Les Petits Mouchoirs sonne le glas de leur couple. Après 13 ans de vie commune, les comédiens décident de se séparer. En 2012, Valérie Bonneton se confie aux journalistes du magazine Paris-Match. En effet, la rupture a été très compliquée à gérer, à cause de leurs enfants.

“Avec François, on a réfléchi des soirées entières à la façon dont nous allions leur annoncer les choses. Quels mots utiliser, comment leur dire sans les blesser. On a réfléchi dans le calme et la sagesse, on a bien fait les choses.” a-t-elle expliqué non sans émotion.

Ver esta publicación en Instagram Sur le tournage de mon ami #nicolasvanier #donnemoidesailes #laponie Una publicación compartida de François Cluzet (@f_cluzet) el 25 Jul, 2018 a las 2:17 PDT

Depuis leur rupture, François Cluzet a refait sa vie. François Cluzet a épousé Narjiss Slaoui-Falcoz. De son côté, Valérie Bonneton a retrouvé l’amour de sa jeunesse, un agent immobilier d’après le quotidien Libération. Joseph et Marguerite ont quant à eux grandi. Comme de nombreux autres enfants, ils ont dû se faire au divorce de leurs parents.

Alix Brun