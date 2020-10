Valérie Damidot évoque sa vie de femme battue dans le Jarry Show, elle balance tout !

Dans le programme diffusé sur le net Le Jarry Show du comique Jarry, de Valérie Damidot était récemment l’invitée et a fait des révélations. Elle s’est notamment confiée sur son expérience de femme battue. Une période difficile.

Le comique Jarry possède déjà des talents d’animateur télé sur TF1, avec l’émission Good Singers, mais il brille aussi sur internet sur sa chaîne YouTube, qui compte près de 140.000 fans. Ainsi, il accueille chaque semaine des personnalités dans l’émission « Jarry Show » après avoir reçu le chanteur Bilal Hassani, Tristan Lopin mais aussi Lola Dubini, c’était l’ex-acheteur d’Affaire conclue un certain Pierre-Jean Chalençon qui est passé sur le grill. Dans des parties diffusées sur les réseaux sociaux, ce dernier indiquait partageait la vie de deux personnes mais également avoir un faible pour le présentateur Laurent Ruquier, qui trouve très séduisant.

Ver esta publicación en Instagram @jarrytypique ❤️🤘🏼 Una publicación compartida de val damidot (@valoulagitane) el 30 Sep, 2020 a las 10:25 PDT

Une expérience douloureuse pour Valérie

Le 30 septembre dernier, les afficionados de Jarry ont pu découvrir les révélations de la passionnée de décoration Valérie Damidot qui animait durant la saison estivale les Plus belles vacances. Et après une question de Jarry, la présentatrice a évoqué sa vie passée de femme violentée. « Ta meilleure amie arrive chez toi, elle a un cocard. Qu’est-ce que tu fais ? », lui indique Jarry. Valérie Damidot revient alors sur une période compliquée : « Déjà, faut qu’elle m’explique qui lui a fait ça. Si, en l’occurrence, c’est son mari, comment te dire… Moi je l’ai vécu, je sais qu’il n’y a qu’une seule solution : appeler la police, déposer plainte et régler le problème car ça ne s’arrêtera pas ». Des révélations totalement inattendues.

Les déchirements de Valérie Damidot

Valérie Damidot, n’est pas partie dès le premier coup, néanmoins, elle a réagi « assez vite ». « Au début, tu te dis : “c’est vrai qu’il m’aime, c’était juste une petite crise de jalousie ». T’es un peu c**, t’es un peu bête, et puis tu te dis que ça peut arriver et que peut-être tu as fait un truc. Tu culpabilises… Et puis finalement, au bout d’un moment, tu fais : “Bon, allez”. Et puis tu te casses » précise l’animatrice Valérie Damidot. Des difficultés qui expliquent son aspect protecteur avec ses enfants. « Je pense que quand tu as été un peu agressé, malmené, t’es beaucoup plus vigilant », déclare-t-elle. « Tu vois beaucoup plus facilement le truc derrière le truc. […] Il y a des détails… Je sens que le gars n’est pas net ».

Son expérience a changé visiblement beaucoup de choses et a constitué tout de même une sorte de traumatisme. Le témoignage complet est à voir sur la chaîne Youtube de Jarry qui rencontre un grand succès. Valérie Damidot est l’une des personnalités parmi les plus populaire à la télévision. Ses émissions de décoration diffusées sur M6 pendant de nombreuses années, ont contribué à lui assurer une visibilité très forte. Elle compte une grande communauté de fans.