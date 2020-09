Valérie de N’oubliez pas les paroles : elle lâche tout aux médias, interview choc ! elle balance du lourd

Valérie de N’oubliez pas les paroles vient d’être éliminée après 37 incroyables victoires. Fière de son parcours, la candidate a révélé des informations croustillantes sur les coulisses de l’émission.

Si elle se dit satisfaite de son expérience dans l’émission, c’est pour une bonne raison. Valérie est sortie gagnante à 37 reprises. Elle a ainsi accumulé la rondelette somme de 203 000 euros. Valérie se hisse au rang de la 10ème meilleure candidate de toute l’histoire de l’émission. L’équipe de production ainsi que les téléspectateurs ne l’oublieront pas de sitôt.

Voir cette publication sur Instagram Dernier face à face #tournoidesmaestros #noplp @noplpoff #lafinale Une publication partagée par Nagui (@naguiiiiiii) le 20 Juin 2020 à 1 :33 PDT

“J’ai ressenti comme un vide en moi.”

Valérie reconnait pourtant avoir quelques regrets. Elle s’est confiée auprès des journalistes de Télé-Loisirs. “Un peu surprise” de son élimination, elle concède ne pas avoir dit “tout ce (qu’elle) aurait aimé dire”. Alors, elle lâche tout dans les colonnes de Télé-Loisirs : “Deux heures après, j’ai ressenti comme un vide en moi, un manque, même si je suis fière de mon parcours et que je suis très contente d’avoir réalisé mon rêve en participant. Je ne m’en veux pas du tout, je me dis que c’était mon destin. Je n’ai pas de regret.” Valérie confie pourquoi elle n’a aucun regret et pourquoi elle semble si sûre d’elle : la grande gagnante envisage déjà de participer aux Masters de N’oubliez pas les paroles.

Valérie s’insurge contre les remarques désobligeantes des internautes

On pourrait croire que tout va bien pour la candidate mais ce n’est pas tout-à-fait le cas. Des internautes l’ont en effet vivement critiquée. D’après elle, elle serait la cible de remarques particulièrement cruelles à son égard. « Apparemment, certains me reprochent de trop m’exprimer. Ou de manquer d’empathie avec des candidats. » Valérie contredit cette idée. Pour elle, tout s’est passé pour le mieux sur le plateau. En coulisses également, elle entretenait de très bons rapport avec ses concurrents. Valérie tient donc à rappeler que les téléspectateurs n’ont aucune idée de ce qui se trame hors caméra. « Avec les candidats, on rigole ensemble. On parle de nos parcours. Ce qui se passe sur le plateau n’est pas forcément le reflet de la réalité. » Eh oui, il ne faut pas oublier que N’oubliez pas les paroles reste un jeu de divertissement : en postproduction, le montage du programme peut modifier la perception qu’on a des candidats.

Valérie revient sur sa relation avec Nagui dans une interview qu’elle accorde à Femme Actuelle : « C’est drôle, c’est comme si je le connaissais, à force de le voir tous les jours à la télévision. Il est très humain et rassurant. Entre les tournages des émissions, il avait toujours un petit conseil ou un petit mot gentil pour me donner du courage. Je n’ai pas été déçue par Nagui. » Et l’animateur n’a pas semblé être déçu par elle non plus !