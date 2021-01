Valérie Lemercier métamorphosée, elle devient le sosie de Céline Dion! (une ressemblance terrible)

Voilà près de 2 mois que le film « Aline » a été dévoilé au grand public. Un grand succès pour Valérie Lemercier dont la métamorphose est grandiose tant elle ressemble à Céline Dion !

Nous en avions entendus parler durant l’été 2020. Mais on ne s’attendait sûrement pas à ce que le projet se concrétise aussi rapidement ! Le talent de Valérie Lemercier frappe une fois de plus et nous dévoile un biopic hors du commun. Mais ce qui attire le plus l’attention, c’est cette ressemblance frappante qu’elle a pu créer avec la diva québécoise de la chanson. C’est donc un pari réussi pour l’actrice et productrice !

Valérie Lemercier a toujours été reconnue pour son talent d’actrice. On se souvient notamment de son rôle de Lady Di il y a quelques années de cela. Le biopic concernant la famille royale avait alors rencontré un succès fou. Et ce nouveau film inspiré de la vie de Céline Dion a eu le même effet auprès des fans depuis sa sortie le 18 novembre dernier ! Chez LD People, nous avons fait le point sur ce biopic pour vous livrer quelques infos croustillantes.

Un retour sur la vie de Céline Dion

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mikros (@mikrosimage)

Valérie Lemercier a toujours été une grande admiratrice de Céline Dion. Et les dernières épreuves auxquelles la chanteuse a dû faire face a été sa source d’inspiration pour ce biopic inédit. Il faut dire que l’histoire d’amour entre la chanteuse québécoise et son producteur René Angélil a beaucoup suscité l’intérêt des fans. C’est donc sur ce pan de la vie de Céline Dion que le biopic a été réalisé.

Et c’est une véritable réussite si l’on en croit les avis des téléspectateurs qui ont déjà eu la chance de le voir. Les scènes du biopic ont été étudiées de sorte à recréer la véritable vie de la chanteuse. Et même si cette dernière n’a pas participé à la réalisation de ce chef d’œuvre, elle ne peut qu’être fière de que Valérie Lemercier en a fait !

Valérie Lemercier, sosie de Céline Dion !

🎤 Découvrez maintenant la bande-annonce inédite d’ALINE, le nouveau film événement de Valérie Lemercier, en salles le 18 novembre !#ALINElefilm, une fiction librement inspirée de la vie de Céline Dion. 🎶

#tousaucinema #valerielemercier #celinedion @celinedion pic.twitter.com/r54hYR92YJ — Gaumont (@Gaumont) September 25, 2020

Au premier abord, on n’y penserait pas. Pourtant, Valérie Lemercier pourrait être le sosie de Céline Dion au vu de son biopic. Le travail de maquillage a fait un de grands changements sur l’apparence de l’actrice. Et même si le rendu n’est pas aussi Mais ce n’est pas ce qui subjugue autant les téléspectateurs ! En effet, le film est surtout réussi tant elle incarne la personnalité de Céline Dion.

La jeune femme a beaucoup travaillé sa gestuelle ou son accent. Et le résultat a fait un véritable carton auprès des fans de la chanteuse tant la ressemblance entre les deux célébrités est grande. Valérie Lemercier le reconnaît d’ailleurs, « Céline Dion a une façon très particulière de bouger ». C’est donc sur un travail acharné que repose la réussite de ce chef d’œuvre. Les téléspectateurs quant à eux sont très enthousiastes à l’idée de découvrir autant d’anecdote sur la vie de leur star préférée grâce à ce biopic sorti il y a quelques mois déjà.