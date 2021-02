Valise maternité : Les 8 meilleurs conseils pour s’habiller à la maternité

Bientôt, vous vous retrouverez à la maternité. Bien évidemment, plus l’échéance approche, plus vous vous posez de questions. Car l’arrivée d’un enfant, bien qu’un grand bonheur, comporte également une longue liste de questionnements. Afin de vous assister au mieux dans votre préparation, LD People vous aide aujourd’hui à préparer votre valise pour l’un des plus beaux jours de votre vie. Ainsi, dressons ensemble la liste des vêtements indispensables lors de votre passage à la maternité.



Valise maternité : quelques astuces importantes



Des choix réfléchis et surtout confortables



Dans les prochains jours, vous vous apprêtez à mettre au monde un enfant. Dès lors, vous avez déjà pensé à une longue liste de détails très pratiques. Vous avez préparé tous les effets personnels de votre bébé, vous avez réglé vos histoires courantes, et peut-être même géré votre absence au travail. Mais avez-vous pensé, comment vous allez vous habiller lors de votre passage à la maternité ? LD People tente de vous aider dans la préparation de votre valise pour cette étape importante de votre vie. Dans cette optique, il existe quelques règles à respecter. Dans un premier temps, il faudra privilégier votre propre confort.



Ainsi, pour votre voyage vers l’hôpital, privilégiez des vêtements qui sont très faciles à enlever. Pourquoi ne pas adopter une longue jupe ou une robe au cas où cela se révélera nécessaire dans l’urgence de la situation. Si vous préférez mettre un pantalon, optez pour des formes très amples et plutôt élastiques. Une fois arrivée à la maternité, enfilez votre chemise de nuit personnelle. Très souvent, le personnel de soins vous fournira une tenue de l’hôpital. Mais effectivement, jamais on ne se sent mieux que dans ses effets personnels. Car lors d’un accouchement, le moral se révèle également un allié important. Alors chaque petit détail pourra vous aider à vous sentir bien.



À l’aise dans ses vêtements



Sous votre chemise de nuit, optez pour des vêtements en coton et surtout élastiques. Évitez tout ce qui peut vous compliquer la tâche. Et si cela ne vous pose pas de problème, il est encore mieux de ne rien porter. Autre petit détail qui peut se révéler d’une importance essentielle, pensez à votre bien-être. Ainsi, certaines mamans reconnaissent avoir eu un peu froid leur de leur passage à la maternité. Dès lors, n’hésitez pas à amener dans votre valise des chaussettes un peu chaudes ou même des chaussons.

D’ailleurs, dès la naissance de votre enfant, les médecins vous conseilleront d’aller marcher un peu dans les coursives de l’hôpital. Dès lors, il faudra vous chausser et dans ce cas-là, il n’est pas question de vous retrouver uniquement avec des talons aiguille dans votre sac. Pensez donc à votre bien-être en règle générale ! Dans votre valise pour la maternité, doit également se trouver une trousse de toilette bien réfléchie. Bien évidemment, les indispensables peignes et brosse à cheveux, brosse à dents, dentifrice et tous ces petits objets nécessaires à votre hygiène devront s’y trouver. Mais pourquoi ne pas penser également à votre beauté en emportant une crème de jour ou une crème de nuit ou une lotion hydratante.



Une fois votre enfant venu au monde, vous allez avec bonheur regagner votre domicile. Pensez donc à emporter avec vous une tenue de circonstance. En effet, vous serez probablement l’objet d’un grand nombre d’attentions. Vos proches souhaiteront peut-être graver l’événement sur une mémorable photo. Dès lors, pourquoi ne pas vous acheter une belle robe avant de vous rendre à la maternité. En tout cas, essayer d’anticiper quelques petits détails qui pourront vous éviter du stress ultérieurement. Dressez une liste des objets que vous voulez emporter avec vous et comme toujours évitez d’oublier l’essentiel sans pour autant partir trop chargée. Car au dernier moment, il sera probablement trop tard pour fouiller vos armoires.

N’hésitez pas à demander conseil à vos proches et notamment à celles qui ont déjà vécu un passage par la maternité. Surtout, ne stressez pas ! Car cela reste avant tout un moment donc vous vous souviendrez toute votre vie. Dès lors, envisagez-le avec quiétude et beaucoup de sérénité. Gardez auprès de vous une petite valise avec des effets personnels bien sélectionnés pour le jour du grand départ. Pensez également à dire à votre compagnon ou à vos proches où se trouvent vos effets personnels. Ainsi, avant de monter dans la voiture, il ne sera pas nécessaire de retourner toute la maison pour mettre la main sur la petite valise que vous aurez préparé avec soin.