Vanessa Paradis, dévoile la véritable raison de sa séparation avec Florent Pagny

Durant près de 3 ans, Florent Pagny et Vanessa Paradis ont fait la une des médias. En effet, de 1988 à 1991, les deux stars ont connu une très belle idylle. À cette époque, toute la presse n’avait d’yeux que pour eux. Malheureusement, cette belle histoire d’amour n’a pas duré. Car, les deux tourtereaux ont pris la décision de se séparer. Dans un livre intitulé Florent Pagny, portrait d’un éternelle rebelle, l’auteur Éric Le Bourhis revient sur cette période.

Vanessa Paradis, l’un des grands amours de Florent Pagny

Une véritable passion et une rupture difficile

Pour l’ancien coach de The Voice, son histoire avec Vanessa Paradis l’aura véritablement marqué. En effet, Florent Pagny n’hésite pas à reconnaître que cette relation a véritablement compté pour lui. Pourtant à l’époque, les deux vedettes n’avaient pas beaucoup de points en commun. En plus, il existe une grande différence d’âge entre eux. Mais malgré toutes ces difficultés, les deux tourtereaux étaient éperdument amoureux l’un de l’autre.

Dans un ouvrage consacré à l’interprète à la voix d’or, Éric Le Bourhis retrace le parcours d’un homme libre. D’ailleurs, c’est un trait de caractère que Florent Pagny a toujours revendiqué. En effet, prônant une véritable liberté de penser et d’agir, il aime vivre en décalage. Du côté de Vanessa Paradis, sa vie ressemble parfois à un scénario de comédie romantique américaine. Pour rappel, l’interprète de Joe le taxi a connu une ascension fulgurante. En finalement en très peu de temps, la jeune femme avait réussi à devenir une star incontournable dans le monde de la chanson. Mais loin de s’arrêter là, Vanessa Paradis a beaucoup de cordes à son arc. À la fois mannequin, comédienne, et interprète, l’ancienne compagne de Florent Pagny est devenue une véritable icône.

Des liaisons, des ruptures sous le feu des projecteurs

En 1991, Florent Pagny et Vanessa Paradis se séparent. D’ailleurs, c’est à cette époque que la jeune femme fait la connaissance de Lenny Kravitz. Si dans un premier temps, il s’agissait d’une collaboration professionnelle, les sentiments auraient évolué au fil du temps. Il faut bien avouer que l’homme en question a réellement de quoi faire tourner les têtes. Car à cette période, Vanessa Paradis est très souvent aux côtés de Lenny Kravitz. De toute évidence, les deux stars ont connu un véritable coup de foudre artistique. Aussi bien du côté musical que du côté professionnel, Vanessa Paradis et Lenny Kravitz semblaient sur la même longueur d’onde.

Dès la première rencontre avec Vanessa Paradis, le musicien américain a envie de travailler avec elle. Suite à leur rencontre dans un grand hôtel parisien, ils sont devenus inséparables. Bien décidé à arriver à ses fins, Lenny Kravitz a tout fait pour plaire à la jeune française. D’ailleurs, il lui a proposé de la suivre aux États-Unis pour lui écrire un album en anglais. Même si de son côté, Vanessa Paradis ne pense à ce moment-là qu’au côté professionnel.

Bien conscient de la situation, Florent Pagny a préféré ne pas continuer sa relation avec Vanessa Paradis. ” En définitive, c’est Florent qui, un matin extrêmement contrarié, aurait fini par dire à Vanessa qu’elle ne pouvait pas laisser passer une telle occasion et devait partir outre-Atlantique, en mettant fin de leur histoire “. Conscient de la belle opportunité pour la jeune femme, Florent Pagny s’est comporté comme un véritable gentleman. ” C’est quand même un peu dommage d’arrêter de s’aimer à cause d’un métier… Mais je ne vais pas aller aux États-Unis porter les valises de Vanessa. Et ça tu ne l’empêches pas ou alors tu es le roi des cons “.

Parfois, aimer c’est laisser partir l’autre. Et dans cette histoire, Florent Pagny a tout d’abord pensé au bonheur de Vanessa Paradis, avant le sien.