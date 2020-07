Vanessa Paradis dévoile sa chambre, c’est dégueulasse et immonde, « choc »

Invitée par écrans interposés sur le plateau de Quotidien, Vanessa Paradis a fait réagir sur la toile. Douce et émouvante, son intervention n’est pas ce qui lui vaut le plus d’attentions. En effet, les internautes n’ont eu de cesse de critiquer le couvre-lit de la chanteuse ainsi que la simplicité de sa chambre. Twitter est comme toujours le théâtre privilégié de ce genre d’interventions. Certains utilisateurs de la plateforme semblent prendre Twitter pour un canal de discussions entre copains. Ainsi, la décoration trop simple de Vanessa Paradis et de mauvais goût selon eux, se retrouve en tendance sur Twitter.

Vanessa Paradis, invitée chez Quotidien

Depuis l’annonce du confinement Quotiden ne marche plus comme à son habitude. Yann Barthès et ses chroniqueurs ont même du délaisser le plateau pendant un temps. Mais ils reviennent en petit groupe et sans public afin de continuer à décortiquer les informations. Sur TMC, l’émission a du succès et les fans n’auraient pas supporter de ne plus pouvoir regarder le show. Quotidien a donc fait preuve d’adaptation pour pouvoir continuer à tourner. Ainsi, nombreux de leurs invités en plateau ne se déplacent plus. Nous avons le plaisir de les découvrir sur écran géant sur le plateau de l’émission.

🗣️À quoi joue @VanessaParadis_ pendant le confinement ? Une chose est sûre : la chanteuse connaît bien ses classiques 👍#Quotidien pic.twitter.com/VhPA5grIuo — Quotidien (@Qofficiel) April 22, 2020

Chaque invité est interviewé et à la fin nous avons le droit à la fameuse « playlist de confinement ». Une façon originale d’en apprendre plus sur les activités des invités durant le confinement. Une chanson, un livre, une boisson et un jeu est demandé à chacun. Tout comme les chroniques de l’émission, ce moment est très détente et provoque les rires des journalistes en plateau.

Interview « confinement » avec Vanessa Paradis dans #Quotidien @qofficiel

Elle est mignone et toute douce Vanessa… pic.twitter.com/EuFAKRhxS7 — JD (@TopDepp) April 22, 2020

La soirée du 26 avril est marquée par l’intervention de Vanessa Paradis. Yann barthès lui propose l’interview confinement et la chanteuse se prête volontiers au jeu. Mais lorsqu’elle apparaît à l’écran, elle n’est pas sur son 31 comme semblait l’espérer les internautes. De plus, elle choisit une pièce pour installer son téléphone en visio qui n’est pas non plus comme l’espérait les twittos. Vanessa paradis est assise dans une chambre très simple, avec peu de décoration. Un simple miroir au mur et un couvre-lit rose et démodé font office de fond alors que la chanteuse intervient.

Déferlement de la toile sur la décoration et le look de la chanteuse

Le décor de Vanessa Paradis est rapidement critiqué par les internautes, qui tweetent des critiques acerbes. Ils n’épargnent alors pas la chanteuse. À tel point que ce sujet de discussion se retrouve en tendance sur le réseau social. C’est tout de même surprenant. Nous vivons une drôle d’époque apparement. Voici donc un petit florilège des messages qui ont fleuri sur la toile pendant l’interview de Vanessa Paradis.

😱😱😱 quoi ? C’est ça la chambre de Vanessa Paradis ??? Mais c’est saaaaale !!!😱😱😱#Quotidien pic.twitter.com/jY9byvhg1N — DomiNice ☀️ (@DomiNiceNice) April 22, 2020

Elle est coincée à l’Ibis Budget Vanessa Paradis ? #Quotidien — Victor Lefranc 🍥 (@VictorLefranc) April 22, 2020

Donc Vanessa Paradis a hérité de la couette de Monique Villemin ! #Quotidien @Qofficiel — Pierrat Éric (@PierratEric) April 22, 2020

Et un petit dernier, qui tente de ramener ce débat sur le terrain de l’humour plus que sur celui de la polémique.

Elle exagère Vanessa Paradis 🙄 pic.twitter.com/wSBNaHPOry — Soeur Foune (@SoeurFoune) April 22, 2020

D’autres prennent La Défense de Vanessa Paradis

En effet, ce ne sont que des propos visants son intérieur. Il est pourtant difficile de croire qu’autant de personnes puissent s’attacher réellement à cela. Vanessa Paradis est donc également défendue par de nombreuses personnes sur le réseau social Twitter. Ses fans ne comprennent pas comment un sujet de discussion si anodin peut se retrouver en tendance. Ils rappellent à ses détracteurs que la chanteuse vit comme elle le souhaite. Et elle a bien raison de choisir la simplicité.

Vanessa Paradis qui se fait tacler parce que la chambre dans laquelle elle filme a l’air simple.. si elle filmait d’un palais vous serez en train de rager…toujours ce besoin de critiquer. — . (@redbagashley) April 22, 2020

Les internautes qui la défende rappellent surtout que les rague continueront de rager. En effet, si elle était apparue sur son 31 avec un décor de palace, les internantes se seraient également défoulés.

Ça juge Vanessa Paradis…pour un lit ? Une pièce trop simple ? Putain le confinement il vous détruit vachement le cerveau à certains…Cette femme n’a absoluement rien fait pour mériter autant de commentaires dégueulasse. La vraie laideur elle est là, en vous. Wow. pic.twitter.com/bWGpsK25s6 — Sienna (@winonasrider) April 22, 2020

Voilà de quoi calmer les personnes qui se sont défoulés sur la chambre de Vanessa Paradis. Mais cela a aussi eu l’effet d’alimenter la discussion.

Vanessa Paradis offre une chanson aux soignants pour les remercier de leurs efforts dans les hôpitaux pendant la crise sanitaire

Afin de recentrer le propos sur l’interview de Vanessa Paradis, voilà une petite chanson qu’elle a tenu à dédier aux personnels soignants. Même si, là aussi, les commentaires sur son look et sa chambre ne sont pas rares.

Un message émouvant qui mettra tout le monde d’accord. Accompagné de Samuel Benchetrit à la guitare, la voix de Vanessa Paradis apaise. Pas la peine de se concentrer sur autre chose que sur la douceur de sa voix, de la musique et sur la beauté du message de la chanson. Un beau message qui est donc envoyé par de belles personnes. Car les amoureux se sont mariés en 2018 et ils sont ensemble depuis 2016. Et le couple a de quoi faire rêver nombreux d’entre nous.