Vanessa Paradis hyper énervée, furax, trahie pas son enfant, elle s’exprime

Vanessa Paradis est la maman de Jack et de Lily-Rose. Deux enfants qu’elle a eu avec son ex-compagnon Johnny Depp. À seulement 47 ans, Vanessa Paradis a déjà plus de trente ans de carrière derrière elle. Actrice, mannequin mais principalement chanteuse, Vanessa Paradis est tout de même une artiste accomplie. Son expérience lui sert d’exemple pour ses enfants et notamment pour sa fille qui commence très tôt sa carrière dans le cinéma et dans la mode. Vanessa Paradis ne souhaite pas que Lily-Rose ne soit jeté trop tôt dans le monde du show-business. Mais la jeune femme fait ses propres choix. Dont certains choix que regrettent Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis imagine une vie calme pour ses enfants malgré leurs renommées

Vanessa Paradis est une très grande artiste. Sa carrière est impressionnante et elle commence lorsqu’elle n’a que 15 ans. Elle interprète alors Joe le taxi, qui est encore aujourd’hui une tube bien connu. Mais si devenir une star à 15 ans est une chance, c’est aussi un fardeau. Vanessa Paradis a eu le temps de prendre du recul sur ses débuts et ne souhaite pas que ces enfants prennent le même chemin. Au contraire, son rôle de mère la pousse à vouloir que ces enfants puissent prendre le temps d’être justement des enfants.

Mais ce sont des choix que seuls eux peuvent faire et Vanessa Paradis le sait bien. Sa fille Lily-Rose Depp n’a que 15 ans lorsqu’elle décroche son premier rôle au cinéma. Destinée à une belle carrière, Vanessa Paradis la met en garde. Mais Lily-Rose fait ses propres choix malgré les conseils avisés de sa mère, elle abandonne ses études à 17 ans. Un choix que Vanessa Paradis regrette mais comprend. Car qui mieux qu’elle pourrait comprendre ce que traverse sa fille.

La fille de Vanessa Paradis commence, elle aussi, sa carrière très jeune

Lily-Rose commence donc au cinéma à seulement 15 ans, et l’année suivante elle devient l’égérie de Chanel et fais déjà sa première couverture pour le magazine Vogue. Dans l’histoire de la mode, la fille de Vanessa Paradis est la plus jeune personne a représenté le parfum N°5 de Chanel. Un exploit dont sa mère peut être fière malgré sa notoriété précoce.

Les journaux relatent d’une trahison entre Vanessa Paradis et sa fille. Mais l’histoire prouve que Vanessa Paradis est beaucoup plus compréhensive que les magazines veulent bien nous laisser le croire. En effet, si Lily-Rose Depp abandonne ses études, elle n’est pas sans avenir. Et Vanessa, tout comme Johnny Depp sont coutumiers de la célébrité. Les parents de Lily-Rose ne peuvent que constater que leur fille sait saisir des opportunités extraordinaires pour son âge. De plus, la fille de Vanessa Paradis et de Johnny Depp développe un talent certain pour le domaine artistique. En tant que chanteuse, mannequin ou actrice, elle est capable de tout.

Vanessa est une star mais une mère avant tout

Vanessa Paradis, comme toutes les mères du monde, souhaiterait que ses enfants puissent compter sur un diplôme avant de se lancer dans l’univers du travail. Mais les codes changent et elle s’en serait certainement voulu de s’interposer entre sa fille et son rêve. La fille de Vanessa voulait être chanteuse mais développe rapidement des compétences et de l’appétit pour la comédie. Elle préfère aujourd’hui être actrice plutôt que tout autre chose. Et avec un à deux films par ans entre 2014 et 2020, la carrière d’actrice de Lily-Rose Depp semble bien lancée.

Concernant les modèles de sa vie, la fille de Vanessa Paradis n’avait que l’embarras du choix. En effet, son père est un célèbre acteur et il est également musicien à ses heures perdues. Sa mère est une chanteuse reconnue qui a fait également du mannequin et du cinéma. Enfin, le parrain de la fille de Vanessa n’est autre que Marilyn Manson. Lily-Rose Depp a même déjà été deux fois nominée aux Césars pour le prix du meilleur espoir féminin. C’est avec plusieurs cordes à son arc que la vie artistique de la fille de Vanessa Paradis commence.

La confiance qu’elle offre à ses enfants leur permettent d’avoir encore plus confiance en eux et dans leurs capacités

Vanessa Paradis sait pertinemment que sa fille ne manque pas de talents. Tout comme elle sait pertinemment qu’elle aurait pu avoir son diplôme sans problème. Mais ayant traversé à peu près la même chose, elle ne peut que comprendre le choix de sa fille. En effet, continuer de se rendre à l’école malgré la célébrité peut devenir un enfer. Les jugements vont bon train dans ces conditions. Vanessa racontait que pour elle cela avait été très difficile de retrouver sa classe, ses camarades et ses professeurs après le succès de Joe le taxi. Une ambiance peu recommandable malheureusement.

Et puis il n’est de toute façon jamais trop tard pour reprendre les études. Si Lily-Rose en ressent l’envie ou le besoin à un moment de sa vie, il sera toujours temps d’y revenir. Alors que des opportunités comme celles de devenir égérie Chanel ou d’avoir un rôle au côté de Nathalie Portman, ça ne se refuse pas. Malgré la déception de Vanessa Paradis de voir sa fille abandonner ses études, elle peut être certaine de pouvoir continuer à l’aider. Son expérience, ainsi que celle de son ex-compagnon, pourra la préparer à ce monde parfois dur et la protéger des mauvaises expériences.