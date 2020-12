Vanessa Paradis: Lily-Rose Depp sa fille, nous montre 2 photos inédites de Vanessa (Wow)

Ce lundi 22 décembre, Vanessa Paradis a fêté son 48e anniversaire. Pour l’occasion, sa fille, Lily-Rose Depp en a profité pour dévoilé sur Instagram deux clichés de sa maman. La rédaction de LD People va tout vous dire.

Deux clichés inédits de Vanessa Paradis

Ce 22 décembre 2020, l’actrice Vanessa Paradis soufflait ses 48 bougies. Il n’en fallait pas plus pour que Lily-Rose Depp fouille dans ses vieux albums photos afin de trouver la perle rare qui pourrait caractériser sa maman. C’est justement deux photos que la jeune femme partage sur son compte Instagram. Sur la première photo, on peut voir la chanteuse sur le tournage du film “La fille sur le pont” de Patrice Leconte. Pendant celui-ci, l’ex de Johnny Depp avait les cheveux très courts. D’ailleurs, petite parenthèse, mais importante tout de même, sa prestation aux côtés de Daniel Auteuil dans ce long métrage, lui avait valu une nomination aux César en 2000.

lily-rose depp & vanessa paradis 🥰 une très mignonne mère et fille des moments pic.twitter.com/LwjSHd98b6 — ً (@viveladeesse) December 23, 2020

Le second cliché est un peu différent puisqu’il est un peu plus personnel, on peut voir Lily-Rose petite, dans les bras de Vanessa Paradis. Une photo en noir et blanc où les deux complices ont les visages collés, se serrant fort l’une contre l’autre. En légende, la fille de l’actrice a tout simplement écrit en anglais : “Joyeux anniversaire au plus bel ange sur cette terre” avant d’ajouter une petite mention en français : “Je t’aime maman”.

Les internautes adorent les clichés de Vanessa Paradis

Evidemment, comme à chaque fois que Lily-Rose Depp partage quelque chose sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes se mettent à réagir. Avec l’anniversaire de sa maman, il était tout naturel de voir des personnalités prendre le temps décrire un commentaire. Ainsi, Béatrice Dalle a joint ses vœux à ceux de la jeune femme : “oui ma chérie le plus beau des anniversaire pour ta merveilleuse maman”. Marion Cotillard, elle aussi, a fondu pour le cliché : ” Nan mais cette photo de vous deux !!!!!!! Joyeux anniversaire splendide Vanessa !”.

PHOTO Lily-Rose Depp dévoile un cliché inédit de Vanessa Paradis https://t.co/EJCJmb4HDA pic.twitter.com/TZ3fU4IDvw — Voici (@voici) December 23, 2020

Mais ce ne sont pas les seuls qui ont prise le temps de réagir puisque les internautes se sont également montrés conquis par cette photo de famille. En effet, on pouvait notamment lire des commentaires comme : “Telle mère, telle fille“, “Beaucoup de câlins à vous deux“, “Vous êtes trop mignonnes ensemble“, “Elle est incroyable cette photo” par exemple ou encore “Tellement d’amour pour toi et ta maman, c’est une telle icône”. La rédaction de LD People adore également les photos. Et vous ?