Vanessa Paradis pose sans vêtements sous sa veste ouverte (oh la la !)

Vanessa Paradis est une icône dans plusieurs domaines et par delà les frontières. Dans la chanson, le cinéma ou la mode, la star excelle. Ses fans l’adorent littéralement pour tout ce qu’elle entreprend et chez LDPeople, nous n’en pensons pas moins ! Pour le magazine Harper’s Baazar espagnol, Vanessa Paradis a pris la pose dans des tenues magnifiques. Et l’une d’elle est un ensemble Chanel violet absolument ravissant. Le petit plus qui attire cependant l’attention des fans de tous les horizons, c’est le fait que Vanessa Paradis ne porte rien sous la veste. Une veste qui est de surcroît entrouverte ! Attention les yeux, Vanessa Paradis est à tomber.

Vanessa Paradis concentre tous les regards, à juste titre

Toutes les tenues vont à la chanteuse ? Il semblerait en tout cas que les pièces de créateurs la subliment. C’est ce que personne ne peut nier au visionnage de cette vidéo publiée sur le compte Instagram du magazine Harper’s Bazaar espagnol. L’icône de Chanel est aujourd’hui bien loin des podiums et des défilés mais elle n’a rien perdu de sa superbe. Et elle est indéniablement capable de rayonner devant les flashs des photographes. C’est sa fille, Lily-Rose Deep qui a repris le flambeau pour être égérie de la marque aujourd’hui. Comme pour sa mère dans l’industrie musicale, c’est très jeune que l’aventure du mannequinat commence. Aussi, Vanessa Paradis sait être un atout pour soutenir sa fille grâce à sa propre expérience.

Néanmoins, ce qui intéresse la rédaction de LDPeople et ses lecteurs c’est la prestation épatante de Vanessa Paradis dans le studio photo du magazine Harper’s Bazaar espagnol. En effet, cette séance est sublime et captivante. Les fans de Vanessa Paradis comme les adeptes de mode sont conquis par cette vidéo. C’est l’occasion de voir la star enfiler différentes tenues éblouissantes et mettre à profit ses talents de mannequin. Et évidemment, la tenue favorite des fans lors de ce shooting c’est l’ensemble Chanel violet aux broderies dorées.

Une collection magnifique qu’elle présente avec un style inimitable

Non seulement l’ensemble lui va à merveille mais la couleur lui va parfaitement au teint. De plus, la coupe de cet ensemble est en plein dans les tendances actuelles. Sans oublier que les admirateurs de l’actrice et chanteuse peuvent apercevoir son ventre plat sous sa veste entrouverte. Pour la rédaction de LDPeople, c’est aussi l’ensemble que nous affectionnons le plus. Il correspond effectivement au style élégant et bohème de la vedette. Mais la griffe de Chanel vient évidemment relever le niveau pour placer la barre très haut.

À voir ou à revoir, cette vidéo est renversante et elle est disponible sur le compte Instagram du magazine Harper’s Bazaar espagnol. Vanessa Paradis n’a pas fini de nous surprendre et de nous épater. Du haut de ses 47 ans (48 le 22 décembre), c’est toujours une jeune femme éblouissante qui s’offre aux regards de ses fans. Et vous ? Comment trouvez-vous la star et les tenues Chanel qu’elle porte dans cette vidéo ?