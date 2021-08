Vanessa Paradis renversante, en bustier, talons aiguilles, culotte haute sa silhouette est parfaite !

Vanessa Paradis est autant une icône de la mode qu’une actrice de renom. Mais si elle fait de nouveau parler d’elle, c’est avant tout à cause de son charme inédit. Et la jeune femme continue de plaire avec ses différentes publications. En effet, elle ne rate pas une occasion de se faire remarquer par les internautes. C’est notamment ce qui s’est passé récemment alors qu’elle a publié une nouvelle photo d’elle sur les réseaux sociaux. Chez LDPeople, nous avons été subjugué de sa prestance. Pourquoi ? On vous en parle plus en détail dans les prochaines lignes !

Une icône de la mode comme toujours !

Ses débuts dans le monde de la chanson ont rendus Vanessa Paradis populaire. Mais son tube « Joe Le Taxi » n’a pas été la seule source de sa notoriété avec le temps. La jeune femme s’est aussi démarquée par sa grande beauté. Un atout dont elle sait parfaitement profiter. Ou du moins, c’est ce que l’on peut croire au vu de son rôle d’égérie auprès de différentes enseignes de mode. C’est notamment le cas pour Dior ou Chanel dont elle porte souvent les vêtements.

Et pas plus tard qu’il y a quelques semaines, Vanessa Paradis faisaient de nouveau de l’ombre aux plus grands mannequins de cette période. La jeune femme a en effet été sensationnelle alors qu’elle apparaissait lors du Festival de Cannes. L’occasion pour elle de faire connaître son dernier chef d’œuvre mais aussi de paraître au top de sa forme. Un pari relativement réussi si l’on en croit la popularité de cette tenue qu’elle a décidé de porter lors de la montée du tapis rouge.

A titre de rappel, Vanessa Paradis aurait décidé de mettre à l’honneur les œuvres de Chanel. Elle portait notamment une robe fendue sur les côtés pour mettre en valeur sa jolie silhouette. Et ce n’est pas la seule fois où elle brille de mille feux sous les projecteurs grâce à une tenue si bien étudiée. En effet, elle avait déjà fait sensation lors des Victoires de la musique où elle s’était parée d’une jolie veste en tweed notamment.

Vanessa Paradis enflamme la toile !

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Paradis (@vanessa.paradis)

Après avoir été une source d’inspiration sur les tapis rouge du Festival de Cannes, Vanessa Paradis revient plus charmante que jamais ! A l’occasion du lancement de son dernier projet, elle enchaîne les grandes sorties et les interviews. C’est d’ailleurs comme cela qu’elle a notamment été vue récemment dans des clichés réalisés par les soins de Madame Figaro. Une séance photo qui aura permis de redécouvrir la jeune femme plus belle que jamais. En effet, la maman de Lily-Rose Depp est toujours aussi radieuse face aux caméras et appareils photos !

Et si Vanessa Paradis attire autant l’attention, c’est avant tout à cause de sa silhouette. Comme à ses débuts, la jeune femme a su prendre soin d’elle pour être toujours aussi belle. Un corps assez entretenu qui fait toute sa beauté. Ainsi quoi qu’elle porte, l’ancienne compagne de Johnny Depp a tout pour plaire à son public. C’est en tout cas ce que l’on peut penser à la vue de ses nombreuses photos pour l’occasion.

Sur les clichés en question, on aperçoit donc Vanessa Paradis portant un joli haut à bustier et des talons aiguilles vertigineuses ! Un ensemble aussi extravagant qu’original qui fait toute sa beauté. Et tout cela sans faire vulgaire sur la quarantenaire. En effet, le look lui va toujours aussi bien malgré l’âge. Comme si elle était toujours mannequin, la compagne de Samuel Benchetrit prend la pose d’une manière à couper le souffle !

Pas que dans la mode ?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vanessa Paradis (@vanessa.paradis)

Ce projet avec Madame Figaro reste encore mystérieux pour l’heure. Mais Vanessa Paradis a annoncé son implication dans d’autres œuvres. C’est notamment le cas pour la pièce de Théâtre dont elle fait beaucoup la promotion actuellement. Pour la jeune femme, il s’agit d’un moyen de mettre en avant le travail de Samuel Benchetrit mais aussi de faire valoir son talent. Et quoi de mieux que de jouer une pièce qui a été écrite spécialement pour elle ?

Contrairement à ses rôles dans Noces Blanches ou ses autres films, Vanessa Paradis sera parfaitement à l’honneur dans « Maman ». Cette pièce de théâtre sera en effet le moyen de relancer sa notoriété dans le monde du grand écran. Pour le moment, l’actrice de 48 ans est donc en répétition pour la préparation de cette scène dont on entend déjà beaucoup parler. Reste à savoir si elle sera aussi réussie que cette apparition en shooting qui a fait rêver les internautes !