Vanessa Paradis: Sa fille Lily-Rose s’affiche sans vêtement et affole les internautes!

Décidément, Lily-Rose Depp est bien la fille de Vanessa Paradis. Comme pour sa célèbre mère, chacune de ses publications sur la toile est un véritable événement. Pour preuve, sa dernière sortie sur Instagram a une fois de plus créer un véritable buzz. Âgée aujourd’hui de 21 ans, la jeune femme apparaît totalement resplendissante. Et pour la plus grande joie de ses fans, elle s’affiche sans vêtement. De toute évidence, elle ne laisse personne insensible !

Lily-Rose Depp : Vanessa Paradis a de quoi être fière !

Une véritable icône, tout comme sa mère



Plus jeune, Lily-Rose Depp est une véritable acharnée des réseaux sociaux. Pourtant, elle se fait plus rare ces derniers mois. Aussi, cette dernière publication sur Instagram a eu le don d’immédiatement embraser la toile. Car il faut bien avouer que la belle jeune femme est simplement magnifique. D’ailleurs, elle a réussi au fil des années à se faire un véritable nom dans le monde de la mode. Plusieurs grandes marques ne jurent plus que par elle. Pour preuve, la fille de Vanessa Paradis et Johnny Depp représente aujourd’hui Chanel. Tout comme ses célèbres parents, Lily-Rose Depp ne cesse de faire la une des magazines. Depuis quelques années, elle est entourée par une nuée de photographes à chacune de ses sorties.



Mais cette fois-ci, c’est sur le web qu’elle crée l’événement. Ce mercredi 25 novembre dernier, la jeune femme décide de rompre avec son retrait médiatique. En effet, elle n’hésite pas à publier une série de clichés sur lesquels elle crève littéralement l’écran. Confinée comme un grand nombre de personnes à travers le monde, Lily-Rose Depp livre quelques moments de sa vie à ses abonnés. Confortablement installée chez elle dans son ” jardin d’hiver “, la fille de Vanessa Paradis illumine les réseaux sociaux par sa présence.



Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Lily-Rose Depp (@lilyrose_depp)

Une véritable avalanche de commentaires positifs



Il n’aura pas fallu très longtemps pour que ses fans réagissent. Car de toute évidence, le public de Lily-Rose Depp est véritablement stupéfait par ce dernier cliché. Et il y a de quoi ! Car la fille de Vanessa Paradis possède de véritables atouts. D’ailleurs, cette photo publiée a fait monter d’un coup les températures hivernales. Presque sans vêtement, la magnifique mannequin prend la pause pour la plus grande joie de ses fans.

Immédiatement, anonymes et célébrités n’ont pas hésité à lui envoyer une pluie de félicitations. Parmi ses près de 4,1 millions d’abonnés, plus de 585 000 followers ont validé ces clichés par un like. Certains ont également ajouté d’élogieux commentaires. De plus dans la longue liste des réactions positives, certaines viennent d’autres stars. Ainsi, Béatrice Dalle y est allée elle aussi de son appréciation : ” T es belle Princesse “. Même son célèbre père, Johnny Depp n’a pu résister à poster un commentaire : ” Baby “, à quoi il ajoute, un énorme cœur rose comme pour ponctuer son admiration.

Mais si sa mère, Vanessa Paradis n’a rien posté, il n’est pas difficile d’imaginer sa réaction. Car la mère de Lily-Rose doit elle aussi, être très heureuse de la réussite de son enfant ! Et surtout… de la voir si épanouie !