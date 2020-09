Vanessa Paradis se fait dézinguer après ce terrible oubli sur le plateau de C à vous

Sur le plateau de l’émission C à Vous diffusée sur la chaîne France 5 ce lundi 31 août, l’actrice et chanteuse Vanessa Paradis a fait un oubli des plus gênants : elle ne portait pas de masque. Heureusement, l’ancien ministre Martin Hirsch a volé au secours de l’interprète de Divine Idylle.

Sa plus grande crainte, c’est de décevoir Samuel Benchetrit !

Vanessa Paradis

Ce lundi 31 août, Vanessa Paradis était l’invitée d’Anne-Elisabeth Lemoine. L’ex-compagne de Johnny Depp a pu évoquer sa rentrée, plutôt chargée ! La mère de Lily-Rose Depp sera la présidente du jury du 46e Festival de Deauville, le festival de cinéma américain en Normandie. L’artiste en a aussi profité pour présenter un projet qui lui tient particulièrement à coeur : la pièce de théâtre Maman dans laquelle elle jouera à partir de février 2021. Et si ce rôle est si important à ses yeux, c’est parce que c’est son mari, le réalisateur Samuel Benchetrit, qui l’a à la fois écrite et mise en scène. Vanessa le reconnaît volontiers : sa plus grande crainte, c’est de le décevoir.

“J’ai le sentiment de devoir assurer davantage”

Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit n’en sont pourtant pas à leur première collaboration artistique. Ils ont travaillé ensemble sur le film Chien sorti en 2018, réalisé par Samuel Benchetrit dans lequel Vanessa Paradis joue. Ils ont ensuite recommencé l’expérience dans Cette musique ne joue pour personne. Mais apparemment, la belle blonde ne s’est toujours pas habituée à côtoyer son cher et tendre sur les plateaux : « Pour le moment, cela me donne encore plus le trac ! Et ça met la pression. J’ai le sentiment de devoir assurer davantage »,

“On va remettre nos masques parce que c’est la règle, Vanessa.”

Est-ce que Vanessa Paradis était encore sous le trac pendant l’enregistrement de l’émission C à Vous ? Peut-être que oui, en tous cas celle qui s’est faite connaître du public avec sa chanson Joe Le Taxi avait un peu la tête en l’air. Il faut dire que cette rentrée télévisuelle est un peu spéciale. Tout le monde doit prendre ses marques et s’adapter au contexte de l’épidémie de Covid-19. C’est ainsi que sur le plateau de France, les chroniqueurs comme les invités doivent changer de table, entre la première partie de l’émission et la seconde, en prenant le soin de bien porter un masque. Pourtant, Vanessa Paradis a complètement zappé ! Elle ne semblait même pas au courant de cette consigne sanitaire.

C’est Anne-Elisabeth Lemoine qui a lancé ainsi : “On va remettre nos masques le temps d’aller à table parce que c’est la règle, Vanessa. Bah oui ! Vous n’avez pas votre masque ?“. Vanessa Paradis, qui est par ailleurs marraine de la douzième saison de ce problème, s’est étonnée de cette règle et a avoué ne pas être au courant. Heureusement, les choses se sont bien terminées pour elle puisqu’un chroniqueur a aussitôt volé à son secours : “Martin Hirsch vous en donne un, il en a plein dans la poche“, lui a répondu Anne-Elisabeth Lemoine. Ouf, elle a pu finir l’enregistrement de l’émission !

