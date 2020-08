Vanessa Paradis : son mari poste des vidéos qui font scandale sur la toile !

Le mari de la chanteuse Vanessa Paradis a provoqué la colère de certaines personnes qui le suivent sur son compte Instagram. En publiant deux vidéos plutôt anodine sur sa page, l’acteur et écrivain Samuel Benchetrit ne pensait certainement pas déclencher des réactions furieuses d’une partie de ses abonnés. Explications.

La France est aujourd’hui déconfinée depuis plusieurs semaines mais la crise du Covid-19 est loin d’être terminée. Les Français sont très divisés sur les comportements a adoptés aujourd’hui. D’une part, certains veulent vivre la période estivale en toute décontraction sans prendre de précautions et de l’autre ceux qui restent très marqués par les terribles dégâts causés par le Covid-19 et les nombreuses victimes. Lorsqu’une vedette ne respecte pas les fameux gestes barrière, les réactions sont nombreuses. Patrick Bruel en a fait les frais très récemment. Samedi 1er août, Samuel Benchetrit, écrivain et réalisateur et compagnon de Vanessa Paradis a créé le scandale.

Des vidéos qui suscitent de nombreuses réactions

Pour un scandale ? Sur son compte Instagram, l’homme a posté deux courtes vidéos. Enregistrées dans la capitale, les images laissent apparaître des séquences où l’on voit des personnes qui dansent en plein air, notamment sur les quais de scène. En temps normal, ces scènes seraient anodines mais dans le contexte actuel, les choses sont très différentes. Dans ces séquences, de nombreux abonnés du compte Instagram de Samuel Benchetrit ont été choqués. Parmi les commentaires, on pouvait notamment lire : « C’est moi ou personne ne porte de masque ? », s’indigne un fan. Il est loin d’être le seul. Un autre, qui fait partie du personnel médical, enrage Vanessa Paradis : « Et pendant ce temps-là, nous les soignants on a les retours du Covid-19 dans nos hôpitaux. Merci ! » D’autres comprennent également cette volonté de se rapprocher : « Les gens n’en peuvent plus de la distanciation physique ». Si ce « retour à la vie davant » est « beau » mais « sublime » pour les plus décontractés, certains sont d’un avis contraire.

Des internautes indignés

En réaction à la décontraction de certains, qui considèrent comme une « fatalité » le fait d’être touché par le Covid-19, le soignant répond : « Je ne vous souhaite pas d’être contaminé par le Covid-19 lorsque je vois ce que ça donne sur les patients que j’ai pu avoir ». Un commentaire de prévention qui a eu des effets, un autre fan veut préciser de son côté : « On ne sait pas trop pour quelles raisons Samuel Benchetrit publie ces vidéos mais ma première sensation en voyant la vidéo a été la légèreté d’une scène à Paris, puis j’ai regardé les commentaires vanessa paradis et là on parle de masques, de distanciation, du coup je ne sais plus ». Ce qui est sûr, ce qu’en ce début du mois d’août, la pandémie est toujours dans ce nombreux pays dans le monde et certains départements sont plus touchés que d’autres, c’est le cas par exemple de la Mayenne.