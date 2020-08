Vanessa Paradis sublime, s’affiche en vêtements super transparent (aimez-vous ?)

On a beau chercher des adjectifs pour décrire Vanessa Paradis, cela semble réellement un exercice difficile. Actrice, chanteuse, icône de la mode, l’interprète de Joe le taxi est néanmoins l’une des plus dignes représentantes de l’élégance à la Française dont elle a été une des ambassadrices, notamment aux États-Unis où elle a vécu de très longues années.

Dotée d’un charme irrésistible et d’une beauté sans artifice, Vanessa Paradis a également été l’égérie des plus grandes marques de haute couture française, symbole du glamour. L’ex-femme de Johnny Depp, aujourd’hui en couple avec Samuel Benchetrit, respire réellement la sensualité et le prouve encore dans une série de clichés dont les fans vont probablement à nouveau se délecter.

Présente à Deauville ces derniers jours, Vanessa Paradis prenait la pose pour notre plus grand bonheur. Dans un ensemble court en tweed, la mère de Lily-Rose Depp affiche son corps filiforme et ses courbes parfaites sans rien cacher de sa silhouette.

Elle apparaissait également dans une longue robe transparente qui la mettait réellement en valeur. Bien qu’âgée d’une quarantaine d’années, certains tops doivent rêver de pouvoir au même âge garder le même profil.

Véritable icône de la Mode et du savoir-vivre à la Française, le nom de Vanessa Paradis est, depuis de très nombreuses années, associé à la grande marque Chanel. On se souvient tous du petit oiseau de la pub Coco dont la chanteuse était devenue le visage et le symbole début des années 90. Une véritable idylle, entre la star est la maison de haute couture, qui dure depuis bientôt 30 ans.

C’était donc pour le magazine Marie-Claire, que cette séance photo sur l’une des plus belles villes des côtes de France avait été organisée sous le regard étonné des passants. Glamour, romantisme et beauté étaient les maîtres-mots durant cette journée de shooting dont l’icône française de la mode était l’objet de tous les regards.



Elle apparaissait donc dans une longue robe blanche en crêpe Georgette brodée de plumes. Un tissu qui, sous la lumière, laissait apparaître ses formes par un jeu subtil de transparence. Une pièce issue de la collection Métier d’art 2019-2020, sous laquelle on devine ses courbes. Une coupe qui dévoile clairement le haut de ses épaules et ses jambes galbées. Une série de photos qui n’a pas laissé insensible les internautes visiblement très émus, et tombés sous le charme de la gracieuse Vanessa Paradis.

Vanessa Paradis a connu une ascension fulgurante, et est devenue une personnalité les plus appréciée du public. Parfois actrice, parfois chanteuse, Vanessa Paradis est avant tout une star en puissance. Une véritable ambassadrice de la mode française qui fait toujours rêver ses fans. Une femme sur laquelle le temps ne semble pas avoir d’emprise qui est l’égérie d’une des plus grandes marques de haute couture depuis plus de 30 ans. Un joli passage de témoin vient néanmoins de se réaliser puisque aujourd’hui, c’est sa fille Lily-Rose Depp qui devient peu à peu également une star de la mode mondiale.

Toujours aussi sensuelle, Vanessa Paradis aura véritablement crevé l’écran pour réaliser une série de clichés, plus glamours les uns que les autres. Des photos qui, une fois de plus, ont mis en valeur son charme naturel et sa superbe silhouette.